الاجتماع ال15 للجمعية الكورية العربية

عقدت الجمعية الكورية العربية اجتماعها السنوي الخامس عشر في سيول يوم الرابع عشر من هذا الشهر. وترأس الاجتماع سعادة السفير محمد الحارثي سفير سلطنة عمان، وهو أيضا رئيس الجمعية الكورية العربية وعميد السلك الدبلوماسي في جمهورية كوريا، وسعادة السفير كيم جين سو أمين عام الجمعية الكورية العربية.

وحضر الاجتماع أعضاء الجمعية، وهم من الجانب العربي سفراء الدول العربية المعتمدون لدى جمهورية كوريا، ومن الجانب الكوري ممثلو عدد من الشركات والمؤسسات الكورية. كما حضر نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الكورية كممثل لوزيرة الخارجية.

وتناول الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الثقافية والفنية وبرامج التبادل الطلابي والشبابي وخطة عام 2019 التي تتضمن عددا من الفعاليات المختلفة التي تهدف للتعريف بالثقافة العربية للجمهور الكوري، وفعاليات قافلة الصداقة التي تنظم في عدد من الدول العربية للتعريف بالثقافة الكورية للجمهور العربي.

وخلال اجتماع الجمعية تم التباحث حول مختلف موضوعات النقاش المطروحة وتم تبادل الآراء بشأنها، وأعرب جميع الحضور عن رغبتهم الصادقة نحو مواصلة الجهود والتعاون للارتقاء بالجمعية للأفضل ولمزيد من النجاح والعمل على تطوير وتوسيع نشاطات الجمعية والتنسيق والتعاون.

وطالب المشاركون بالدعم لتعزيز ميزانية الجمعية خاصة من قبل الشركات الكبرى التي تنفذ مشروعات في الدول العربية ولديها مصالح متبادلة كي تتمكن الجمعية من توسيع مناشطها الثقافية والفنية والرقي بها للافضل لتعزيز التفاهم وتوسيع العلاقات وآفاق التعاون بين الجانبين العربي والكوري.