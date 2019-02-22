المحكمة العليا تصدر حكما يقضي بأن سن التقاعد للعمال اليدويين 65 عاما

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أصدرت المحكمة العليا حكما يقضي بأن سن التقاعد للعمال اليدويين هو 65 عاما، بعد مرور 30 عاما على إصدار حكمها السابق برفع سن التقاعد للعمال اليدويين من 55 عاما إلى 60 عاما.

ومن المتوقع أن يتسبب الحكم الأخير للمحكمة العليا في حدوث تغييرات كبيرة وسريعة في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والأحوال المعيشية، وفي مقدمتها رفع رسوم التأمين، وتمديد سن التقاعد، ورفع سن الشيخوخة.

فعلى سبيل المثال، يتم تحديد قيمة التعويضات المالية التي ستقدمها شركات التأمين لضحايا الحوادث المرورية بناء على حد سن التقاعد، ولذلك كلما امتد سن التقاعد كلما تزايدت قيمة التعويضات المالية المقدمة للضحايا، وهو ما سيؤدى بالتالي إلى رفع رسوم تأمين المرور.

الجدير بالذكر أن حكم المحكمة العليا الأخير قد جاء بناء على دعوى الأضرار التي رفعتها أسرة طفل لقي حتفه في حوض سباحة عام 2015، وهو الخامسة من العمر.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما يقضي بتقديم حوالي 254 مليون وون لأسرة الطفل كتعويضات مالية، على اعتبار أن الطفل سيعمل حتى يبلغ 60 عاما من العمر دون تعرضه لحادث.

لكن المحكمة العليا قبلت الطلب الذي قدمته أسرة الطفل لرفع الحد الأقصى لسن التقاعد للعمال اليدويين إلى 65 عاما، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف، مطالبة بإعادة حساب الأضرار، على افتراض أن الطفل المتوفي كان يمكن أن يعمل حتى 65 عاما من العمر.

إلى جانب هذا، من المتوقع أن يؤثر الحكم الأخير للمحكمة العليا تأثيرا كبيرا على تمديد سن التقاعد من 60 عاما إلى الأعلى ، ورفع سن الشيخوخة من 65 عاما حاليا إلى 70 عاما.