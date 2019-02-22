كوريا والهند تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات الثورة الصناعية الرابعة والدفاع

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة في سيول محادثات قمة مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية تستغرق يومين، حيث اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الثورة الصناعية الرابعة والدفاع، وتقوية علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة القائمة بينهما.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والهند قد أقامتا علاقات دبلوماسية عام 1973، لكن العلاقات بينهما ترجع تاريخيا إلى القرن الأول الميلادي حيث تزوج ملك مملكة "كايا" الكورية القديمة "كيم سو رو" من أميرة مملكة "أيوتا" الهندية في عام 48 الميلادي، وأنجبت الأميرة التي عرفت بعد ذلك بالاسم الكوري "هوه"، 10 أولاد، أصبح اثنان منهم السلف الأصلي لأسرة "هوه" في كوريا.

وقد أرسلت الهند وحدة طبية إلى كوريا الجنوبية خلال الحرب الأهلية الكورية، كما تولت منصب رئاسة لجنة الدول المحايدة الخاصة بإعادة أسرى الحرب بعد انتهاء الحرب.

وتوسعت العلاقات بين البلدين بشكل كبير منذ عام 1991 الذي بدأت فيه الهند انتهاج سياسات الانفتاح الاقتصادي، حيث قامت الشركات الكورية بما فيها شركتا "سام سونغ" و"إل جي" للإلكترونيات، باستثمار رؤوس أموالها في الهند.

ومن جانبها، اشترت مجموعة "تاتا" الهندية شركة "ديه وو" الكورية لسيارات الشحن في عام 2004، لتضع حجر أساس قويا للاستثمارات الهندية في كوريا، مما أدى إلى توقيع اتفاقية للمشاركة الاقتصادية الشاملة دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2010.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم التبادل التجاري بين كوريا والهند 20 مليار دولار عام 2011 ، بعد أن كان بضع مئات من ملايين الدولارات فقط حتى قبل عام 2000، ومن المتوقع أن يصل هذا الحجم إلى 50 مليار دولار في عام 2030.

وتعد الهند سوقا ذات طاقة كامنة بسبب كثرة تعداد سكانها، وهي أفضل شريك تجاري لتنويع الأسواق للصادرات الكورية التي تتركز حاليا على الصين والولايات المتحدة، كما أنها شريك مهم للسياسات الدبلوماسية الكورية نتيجة لتمتعها بمكانة عالية في المجتمع الدولي.