



"لي ساك"، شاب كوري، واسمه العربي إسحق، بدأ دراسة اللغة العربية بنفسه وهو في المرحلة الثانوية عن طريق متابعة فيديوهات على يوتيوب، وعندما التحق بالجامعة قرر دخول قسم اللغة العربية ليواصل دراستها.

ويقول "إسحق لي ساك" إن اللغة العربية فريدة من بين اللغات، خاصة بالنسبة للكوريين، وأن أكثر ما جذبه لدراسة اللغة العربية ما فيها من أصوات مميزة لحروفها، مثل"عين" و"حاء" و"خاء"، وقد ظل يستمتع بالحديث باللغة العربية مع المواطنين العرب.

ويحكي إسحق عن تجاربه في السفر إلى بعض الدول العربية، مثل عُمان والسعودية والإمارات ومصر، ويقول إن العرب لديهم ما يعرف في الثقافة الكورية باسم "جونغ" أي: "حسن الخلق" أو "الكرم"، مشيرا إلى أنه كان قد قرأ عن الكرم العربي من قبل، ولكن عندما ذهب إلى هذه الدول العربية رآه وجربه بنفسه وتأثر بذلك كثيرا.

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