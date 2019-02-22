سامسونغ تكشف النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي

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كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن هاتفها الذكي الجديد "غالاكسي فولد"، وهو أول هاتف في العالم يُطرَح للمستخدمين مع شاشة قابلة للطي. ومن المنتظر أن تكشف شركة "هواوي" الصينية المنافسة عن جهازها الجديد القابل للطي في الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى تأجيج المنافسة في سوق الهواتف الذكية العالمي.

وقد جذبت شركة سامسونغ انتباه الجمهور، في آخر فعالياتها، التي عُقِدت في مدينتي سان فرانسيسكو ولندن يوم الأربعاء الماضي، حيث أعلنت عن جهازها اللوحي المنتظر "غالاكسي فولد"، والذي يمكن طيَّه ليناسب حجم هواتف الجيب، كما يحتوي على شاشة أمامية بحجم 4 بوصات، وشاشة قابلة للطي بحجم 7 بوصات ونصف بوصة.

وخلال العرض التقديمي، قال الرئيس التنفيذي للشركة "كوه دونغ جين" إن الشركة تعاونت مع شركة غوغل ومجتمع مطوري برامج الآندرويد، للتأكد من توفر البرامج والخدمات المختلفة للجهاز الجديد.

وخلال الحدث، أوضحت الشركة كيف يسمح الجهاز الجديد بالقيام بمهام متعددة، من خلال فتح 3 تطبيقات نشطة في وقت واحد، على الشاشة الرئيسية للجهاز.

وقالت الشركة إن تقنيتها الحديثة جعلت من الممكن بناء وصناعة شاشة أرفع بنسبة 50% من الموديلات السابقة، كما أعلنت أنها تبنت تقنية جديدة، تتيح فتح الجهاز القابل للطي بسلاسة.

وسوف يتم طرح الأنواع الأربعة من الهاتف "غالاكسي إس 10"، الجديد، في أول شهر مارس في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بينما سيتم طرح جهاز "غالاكسي فولد"، القابل للطي، في منتصف شهر مايو في كوريا الجنوبية، وفي أواخر شهر أبريل في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي تخلفت فيه شركة آبل عن تطوير الهواتف القابلة للطي، من المنتظر أن تكشف شركة "هواوي" و"شاومي" وغيرهما من الشركات الصينية، عن أحدث منتجاتها، في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2019، الذي سيُعقد في مدينة برشلونة، بدءًا من الخامس والعشرين من فبراير الجاري.