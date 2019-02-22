الهند وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز العلاقات وتحسين الاتفاقية التجارية بين البلدين

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زار رئيس الوزراء الهندي، كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقد أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين"، ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، محادثات ثنائية في مكتب الرئيس "مون" أول أمس الجمعة، أعرب فيها الرئيس الكوري عن أمله في أن تكون زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى كوريا الجنوبية فرصة جيدة، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن هذا العام سيكون عاما خاصًّا للبلدين، نظرًا لأنَّ الهند تحتفل فيه بالذكرى الخمسين بعد المائة، على مولد المناضل السياسي "مهاتما غاندي"، وأن كوريا الجنوبية تحتفل فيه بالذكرى المئوية لحركة الأول من مارس للاستقلال، وتأسيس الحكومة المؤقتة الكورية.

وفي إشارة إلى الشراكة الاستراتيجية الخاصة، التي تم إبرامها خلال زيارة الرئيس الكوري إلى نيودلهي في العام الماضي، اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون بين البلدين، بالجمع بين السياسة الجنوبية الجديدة لسيول، وسياسة التطلع إلى الشرق لنيودلهي، وكلاهما يهدف إلى تحسين العلاقات مع جنوب شرق آسيا.

واتفق الجانبان على التعاون من أجل الإعداد الأمثل للثورة الصناعية الرابعة، وتوسيع التعاون في مجالات الذكاء الصناعي والرعاية الصحية والمركبات الكهربائية.

كما قررت الحكومة الهندية دعم الشركات الكورية الناشئة التي تريد دخول السوق الهندية، والشركات الكوري التي تتطلع إلى المشاركة في مشروعات تطوير البنية التحتية في الهند.

كما سيتم توسيع التبادلات الاستراتيجية الثنائية والتعاون فيما يتعلق بالصناعات العسكرية والدفاعية للجانبين.

واتفق "مون" و"مودي" على الانتهاء على الفور من مفاوضات البلدين لتحديث اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي بدأ سريانها في يناير 2010.

وسوف يعمل البلدان على الوصول إلى الهدف المشترك المتمثل في زيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 50 مليار دولار، بحلول عام 2030.

كما أعرب "مودي" عن دعمه لجهود سيول، لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام الدائم في المنطقة.