الحكومة الكورية تخطط لدعم تصدير المستلزمات الطبية وتطوير الأدوية الجديدة

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قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "صونغ يون مو" إن وزارته تخطط لاتخاذ التدابير اللازمة لتنمية صادرات المستلزمات الطبية وتطوير الأدوية الجديدة.

ويرجع السبب في وضع الحكومة خطة لتقديم دعم لصناعات المستلزمات الطبية والأدوية إلى طاقة النمو الكامنة لتلك الصناعات.

وفي الواقع، شهدت صادرات المستلزمات الطبية والأدوية الكورية زيادة سريعة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ حجم صادراتها 3.7 مليار دولار في العام الماضي، وتجاوز معدل الزيادة 10% في العام الماضي وللعام الخامس على التوالي.

وشهد حجم هذه الصادرات زيادة بنسبة 45.2% خلال العشرين يوما الأولى من شهر فبراير الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في الوقت الذي شهد فيه إجمالي حجم صادرات البلاد انخفاضا بنسبة 11.7%.

ورغم زيادة صادرات المستلزمات الطبية والأدوية، فإن حصتها من بين إجمالي حجم الصادرات الكورية بلغت0.6% فقط، ولذلك يمكن القول إن لصناعات المستلزمات الطبية والأدوية الكورية طاقة كامنة كبيرة للنمو.

وأكثر المجالات من حيث الطاقة الكامنة لزيادة حجم صادراتها هي: الأدوية الحيوية والجديدة.

ومن أهم أنواع الأدوية الحيوية:الأدوية المضادة العلاجية التي يمكن استخدامها لمهاجمة أمراض معينة بدقة أعلى من الأدوية الكيميائية التقليدية والأدوية المستنخسة واللقاحات.

وقد حققت شركات الدواء الكورية إنجازات كبيرة في تطوير وتصدير الأدوية المستنخسة واللقاحات ذات الأسعار المنخفضة ولكن بنفس التأثيرات العلاجية للأدوية الأصلية.

إلى جانب هذا، ستتمكن شركات الدواء الكورية من تحقيق أرباح كبيرة من خلال تطوير أدوية جديدة، ولكن عمليات تطوير أدوية جديدة ليست سهلة بسبب الحاجة إلى ضخ كمية كبيرة من الأموال، وهو ما يتطلب الدعم المالي والإداري من جانب الحكومة.

ويمكن القول إن صناعات المستلزمات الطبية والأدوية قد تلعب دورا في إحياء الصادرات الكورية إذا تم الدمج بين القوى البشرية ذات القدرة العالية والتكنولوجيا الحديثة التي تتملكها شركات الأدوية الكورية والدعم الحكومي.