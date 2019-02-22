كوريا الشمالية تؤكد مغادرة زعيمها إلى فيتنام لحضور القمة مع الرئيس الأمريكي

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غادر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بيونغ يانغ يوم السبت الماضي متوجها إلى فيتنام على متن قطاره الخاص لحضور قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في هانوي.

وفضل "كيم" السفر إلى فيتنام باستخدام قطاره الخاص الذي يستغرق 60 ساعة بدلا من السفر بالطائرة الذي يحتاج إلى 4 ساعات فقط.

وعادة، يفضل معظم قادة دول العالم السفر بالطائرة لسببين: السبب الأول هو تقصير الوقت وتوفير المزايا الأمنية، والثاني هو تقليل إزعاج المواطنين بسبب تنقلاتهم عبر البر.

إذن، ما هو سبب تفضيل الزعيم الكوري الشمالي السفر إلى فيتنام على متن قطاره الخاص؟

يرى المراقبون أن السفر بالقطار تقليد عائلي متوارث عن مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" جد "كيم جونغ أون" والذي كان قد قام بزيارة لفيتنام في عام 1958 باستخدام قطاره الخاص، وأيضا والده الزعيم السابق "كيم جونغ أيل" الذي قام بزيارة لروسيا بالقطار في عام 2001.

وفي الواقع، يمكننا ملاحظة أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد ظلّ منذ توليه السلطة يقلد جده "كيم إيل سونغ"من حيث الزي وشكل الشعر والجسم والتحركات السياسية.

ويبدو أن السبب في اختيار فيتنام كمكان للقمة الثانية يرجع أيضا إلى الزيارتين اللتين قام بهما "كيم إيل سونغ" لفيتنام في عامي 1958 و1964.

ويرى بعض المراقبين الآخرين أن زيارة "كيم جونغ أون" لفيتنام بالقطار والكشف عن هذه الزيارة في وقت مبكر تشير إلى ثقة كوريا الشمالية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي رغم غياب زعيمها لفترة طويلة عن البلاد.

ويقول المراقبون أيضا إن "كيم" يهدف من وراء استخدام القطار في زيارته لفيتنام إلى إظهار إنجازاته الدبلوماسية ومتانة العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين، حيث التقى "كيم" بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" أربع مرات خلال فترة عام.