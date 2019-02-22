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عدد مشاهدات الفيلم اللبناني كفر نحوم يتجاوز 110 آلاف مشاهد في كوريا

#بانوراما الأخبار الكورية l 2019-02-21

سيول بانوراما


تجاوز عدد مشاهدي الفيلم " كفر نحوم" في البلاد مائة وعشرة آلاف مشاهد.  ومع ارتفاع شعبية هذا الفيلم اللبناني الذي يتناول قصة فتى لاجئ من سوريا في كوريا، أقامت السفارة اللبنانية في كوريا عرضا خاصا للفيلم من خلال دعوة زوجين من سفراء الدول العربية في كوريا. وبعد مشاهدة الفيلم، قالوا إنه يقدم رسالة قوية ومحزنة، كما يذكرنا بالواقع الذي ننساه أحيانا.

وحول سبب تنظيم هذا العرض قال السفير اللبناني في كوريا "أنطوان عزام" إنه أراد تعريف زملائه من السفراء على واقع اللاجئين والمآسي الناتجة عنه، حيث يمكن للسفراء أن يؤثروا على قادة دولهم من أجل إيجاد حلول لمسألة اللاجئين. 

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