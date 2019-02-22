عرض غنائي بجزيرة أوللونغ شرق البلاد تذكيرا بأولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية





أقيم عرض غنائي في مركز أوللونغ تشون كوك بجزيرة أوللونغ شرق البلاد تذكيرا بأولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية التي أقيمت قبل عام واحد بالضبط. وقدم عدد من المطربين وعازفي الآلات الوترية الكورية التقليدية عرضا موسيقيا خلال ساعة ونصف، بعنوان: "اتخاذ خطوة نحو السلام".

تجدر الإشارة إلى أن هذا العرض هو الأخير من بين الفعاليات الاقليمية التذكارية السنوية الأولى لنجاح استضافة أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لعام 2018 والتي اشتركت في تنظيمها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة واللجنة الثقافية والفنية الكورية المشتركة.

وفي إطار الفعاليات تم تنظيم مختلف أنواع الأحداث التذكارية بما فيها عروض فنية وموسيقية في مختلف أرجاء البلاد بما فيها سيول وديه جون وكوانغ جو وبوسان وجيه جو بدءا بجزيرة "بيك نيونغ" في الأول من هذا الشهر. ومن المتوقع أن تقام فعالية "ربيع بيونغ تشانغ" التي ستختتم المهرجان الكبير التذكاري بمناسبة مرور عام واحد على اولمبياد بيونغ تشانغ في استاد بيونغ تشانغ الأوليمبي في السابع عشر من شهر مارس. والتي ستضم مختلف أنواع البرامج بما فيها عرض فرق الروك وفعالية معايشة الألعاب الأولمبية ومعرض تحت شعار "السلام والمشاركة".