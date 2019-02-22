الخمر هو الأكثر شعبية بين الطلاب الكوريين لتخفيف الضغوط النفسية

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أعلنت مؤخرا نتائج بحث طريف حول الأطعمة المفضلة بين طلاب الجامعات الكوريين من أجل تخفيف الضغوط النفسية الشديدة. وطبقا لهذا البحث المشترك الذي أجراه فريق بحثي مكون من علماء في جامعتي "جانغ آن" و"سانغ جي يونغ صو"، تبين أن 40% من الطلاب الذكور يفضلون شرب الخمر والمرطبات وأن 32% من الطالبات يفضلن أكل الأطعمة الحارة والساخنة، عندما يتعرضون للضغوط النفسية.

وحول أكبر أسباب الضغوط النفسية، اختار كل من الطلاب والطالبات أسباب اجتماعية، مثل القدرة الاقتصادية والحصول على فرص العمل. وبالنسبة للطلاب الذكور، أجاب 26% منهم بسبب شخصي، بينما اختار 25% منهم الصعوبات الدراسية، و8% منهم الصحة. أما الطالبات فقد اختار 21% منهن الصعوبات الدراسية، و24% منهن سببا شخصيا كأهم الأسباب في ضغوطهن النفسية.

وحول الأطعمة المفضلة عند التعرض للضغوط النفسية، اختار 40% من الطلاب الخمر والمشروبات الأخرى، و22% الأطعمة الحارة والساخنة، و12% منهم الشوربة والحساء الساخن. واختار 32% من الطالبات الأطعمة الحارة والساخنة، واختار 27% منهن الأطعمة الحلوة مثل الشيكولاتة والكعك. تجدر الإشارة إلى أن هناك قلق كبير من الصحة النفسية للطلاب الكوريين الذين يتعرضون حاليا لأزمات نفسية إلى جانب الضغوط النفسية الناتجة عن الضغوط الاقتصادية والمنافسة الشرسة.

وفي هذا الصدد قال الفريق البحثي إن طلاب الجامعات يكثرون من تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون عندما يتعرضون لضغوط نفسية متواصلة ومزمنة، مشيرا إلى ضرورة تقديم تعليم غذائي مستمر لهم، وتطوير مختلف البرامج الرامية إلى تخفيف ضغوطهم النفسية.