العديد من التطبيقات للمشاركة في الحياة الاجتماعية والزواج

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في ظل انشغالات الحياة اليومية والجو الاجتماعي الذي يشهد انتشارًا كبيرًا للقيم الفردية، يزداد عدد أولئك الذين يشعرون بصعوبات في توسيع علاقاتهم الإنسانية والحفاظ عليها.

وطبقًا لهذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع الكوري، بدأ تنتشر بعض التطبيقات الخاصة بالتجمعات التي تسمح بإتاحة الفرص للاجتماع بين الأشخاص ذوي الميول والاهتمامات المتشابهة في مختلف المجالات، بشعبية كبيرة خاصة بين الرجال والنساء غير المتزوجين. حيث تضم اللقاءات عبر التطبيقات الخاصة بالعلاقات غرامية بين الرجال والنساء غير المرتبطين. وفي ظل انخفاض فرص الالتقاء بأشخاص جدد نتيجة للعلاقات الانسانية الضيقة، يزداد عدد الرجال والنساء غير المتزوجين الذين يبحثون عن أحباء باستخدام تطبيقات اللقاءات الاجتماعية.

وقد قال 6 من بين كل 10 رجال ونساء غير متزوجين إن لديهم نية لإقامة علاقات جديدة ولقاءات جديدة من أجل التشارك في الهوايات والشؤون ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في استبيان للرأي أجرته شركة "إم برين ترند مونيتور" على ألف من الرجال والنساء غير المتزوجين للتعرف على آرائهم حول تطبيقات التجمعات الاجتماعية وتطبيقات اللقاءات الاجتماعية. وكشف الاستبيان عن ازدياد نسبة استخدام هذا النوع من التطبيقات باعتبارها وسيلة لإقامة علاقات جديدة في ظل زيادة الناس الذين يواجهون صعوبات في إقامة علاقات إنسانية والحفاظ عليها.

وبالتزامن مع الجو الاجتماعي الذي يحترم الميول والطبائع الفردية، يشهد المجتمع الكوري انتشارا في الرغبة في الالتقاء بأولئك الذين لهم أرضية مشتركة، بما في ذلك الهوايات وغيرها خروجا من العلاقات الإنسانية النموذجية بما فيها العلاقات الدراسية والاقليمية. كما اتضح من الاستبيان أن عددا كبيرا من الرجال والنساء غير المتزوجين لديهم هذه الرغبة، حيث أجاب 63% منهم بأن لديهم نية لإقامة علاقة جديدة أو إجراء لقاء من أجل المشاركة في الهوايات والشؤون ذات الاهتمام المشترك.

ونشهد هذه الأيام طرح عدد من التطبيقات الخاصة للتجمعات الاجتماعية التي تسهل اللقاءات الرامية إلى مشاركة الهوايات والميول الشخصية. وقد أجاب 55% منهم بأنهم يعرفون هذا النوع من التطبيقات. كما تبين أنه يوجد لديهم رغبة قوية نسبيا في إجراء لقاءات مع أشخاص في مجالات جديدة باستخدام مختلف تطبيقات التجمعات الاجتماعية، حيث قال اثنان وخمسون بالمائة من المشاركين في الاستبيان إنهم يريدون استخدام هذا النوع من التطبيقات التي تساعدهم على الالتقاء بآخرين من ذوي الهوايات والميول الشخصية والاهتمامات المتشابهة من أجل تقاسم المعلومات وتعزيز الصداقة. وأعرب 55% منهم عن الرغبة في الالتقاء بأشخاص جدد خروجا من النطاق المتكرر والعادي. وقال 42% منهم إنهم يريدون توسيع علاقاتهم مع الآخرين، بينما قال ستة وعشرون بالمائة منهم إنه ليس لديهم أشخاص في محيطهم يمكن معهم تقاسم الاهتمامات. وأراد 42% منهم إجراء لقاءات جديدة في مجال الثقافة والعروض والمهرجانات، و41% منهم في مجال الرياضة. كما تبين أن بعضهم يستخدمون التطبيقات الخاصة لإجراء لقاءات غرامية. بينما قال 66% من الرجال والنساء غير المتزوجين إنهم يعرفون عن وجود مثل تلك التطبيقات الاجتماعية إلا أن خمسة عشر بالمائة منهم فقط أجابوا بأنهم استخدموها.

وحول أسباب استخدام التطبيقات الاجتماعية للقاءات الغرامية أجاب خمسون بالمائة منهم بالفضول، بينما أجاب 27% منهم بالرغبة في إقامة صداقة، وأجاب 25% بالرغبة في الالتقاء بشخص من الجنس الآخر من ذوي الهوايات والاهتمامات المشتركة.

ومن أهم أسباب عدم استخدام هذا النوع من التطبيقات: الاعتقاد باحتمال الالتقاء بأشخاص غرباء، وهو ما أجاب به ثلاثة وخمسون بالمائة منهم. كما قال 49% إنه ليس لديهم ثقة بأولئك الذين يلتقون بهم عبر التطبيقات، وقال 41% منهم إنهم يعتقدون بوجود احتمال تعرضهم لأعمال خطيرة مما يشير إلى انخفاض درجة الثقة بالتطبيقات الاجتماعية للقاءات الغرامية ومستخدميها.