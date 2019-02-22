عفو خاص عن 4378 سجينا بمناسبة ذكرى حركة الأول من مارس

ⓒYONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن إصدار عفو خاص عن 4378 سجينا بمناسبة الذكرى المائة على حركة الأول من مارس للاستقلال من الاستعمار الياباني.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها حكومة الرئيس "مون جيه إين" بإصدار عفو خاص، بعد العفو الذي أصدرته في بداية العام الماضي.

وحسب القانون الكوري، هناك نوعان من العفو، هما: العفو العام والعفو الخاص،وينص الدستور على منح رئيس الدولة حق إصدار عفو يتم بموجبه إزالة العقوبات عن المحكوم عليهم.

وعادة، يقوم رئيس الدولة بإصدار عفو عام لإزالة الصفة الإجرامية عن شخص ارتكب فعلا يعاقِب عليه القانون، فيصبح الفعل كأنه لم يحدث أصلا، ويتم إصداره بعد الحصول على موافقة من البرلمان.

أما العفو الخاص فهو إجراء يتخذه رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو، لمصلحة من حُكم عليه لإعفائه من العقوبة كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من البرلمان.

ولذلك يمكن القول إن إصدار العفو يعتبر في بعض الحالات انتهاكا للسلطة القضائية، كما أنه يضر بنظام الفصل بين السلطات، إلى جانب أنه قد يتسبب في حدوث تراخٍ أخلاقي لدى المواطنين.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا تم إصدار العفو لأغراض شخصية معينة، يتعرض رئيس الدولة لانتقادات، لكنه يكون أمرا مُرحبا به إذا تم بناء على معايير صارمة، وضمن الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.

وفي الحقيقة، أثارت عمليات العفو السابقة جدلا حادا لأن عددا من السياسيين ورجال الأعمال الذين تورطوا في قضايا فساد قد استفادوا منها. ولذلك تم استبعاد السياسيين ورجال الأعمال وموظفي الحكومة ومرتكبي الجرائم الخطيرة عن العفو الخاص هذه المرة، حيث تشمل القائمة أكثر من 4300 سجين، معظمهم سجناء خالفوا القوانين الاقتصادية أو القواعد المرورية، أو شاركوا في مظاهرات.