السياحة أكثر الأنشطة الترفيهية الكورية لعام 2017

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أظهرت نتيجة استطلاع أجراه مكتب الإحصاءات الكوري أن أكبر نشاط ترفيهي لسكان سيول في عام 2017 كان السياحة، لكنهم يواجهون الكثير من العراقيل. حيث اختار 71.5٪ من مواطني سيول المشاركين في الاستطلاع السياحة كأكثر نشاط ترفيهي يرغبون في القيام به في وقت الفراغ، أما 54.2 % منهم، فيتعرضون للعبء الاقتصادي، و24.4 بالمائة يعانون من قلة الوقت.

وفي هذا الصدد، أعلنت بلدية سيول عن أربع سياسات جديدة متعلقة بالسياحة ومن بينها تقديم دعم مالي للسفر إلى العمال غير النظاميين الذين لا تزيد دخولهم الشهرية عن مليوني وون. وسيتم اختيار 2000 شخص من بين العمال غير النظاميين الذين يعملون في ظروف عمل غير مواتية ولا تزيد دخولهم الشهرية عن مليوني وون. وسيتم أولا إرسال مبلغ محدد لأولئك العمال المختارين، يعادل مائة وخمسين ألف وون إلى حسابات افتراضية خاصة بهم، ثم ترسل إليها بلدية سيول مائتين وخمسين ألف وون إضافيا. ويمكنهم أن يشتروا منتجات سياحية داخل كوريا في مول إلكتروني محدد، بما في ذلك حجز الفنادق، واستئجار السيارات، وشراء تذاكر دخول العروض الفنية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم بلدية سيول دعما إلى ألفي شخص ضمن الطبقة الضعيفة من ناحية السياحة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في الطبقة منخفضة الدخل. وستقدم بلدية سيول برامج سياحية مناسبة لهم. ومن المتوقع افتتاح صفحة رسمية للسياحة الخالية من العوائق في مارس القادم.