مؤسس فرقة بي تي إس يلقي كلمة في حفل تخرج بجامعة سيول

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ألقى السيد "بانغ سي هيوك" كلمة تهنئة في حفل التخرج بجامعة سيول، وذلك تلبية لطلب رئيس جامعة سيول السيد "أو سيه جونغ".

جدير بالذكر أن السيد "بانغ" دخل الساحة الموسيقية في عام 1994 عندما كان طالبا جامعيا بعد أن حصل على جائزة في إحدى المسابقات الموسيقية. واكتشف السيد "بارك جين يونغ" الذي هو مدير شركة "جيه واي بي" موهبته وتميزه، وعمل السيد "بانغ سي هيوك" في شركة "جيه واي بي" كواحد من أشهر المؤلفين منذ عام 1997، وأصدر عددا من الأغاني المشهورة والشعبية. وبعد خروجه من شركة "جيه واي بي" في عام 2005، أسس شركة "بيغ هيت إنترتينمنت"، واكتشف الفرقة الشبابية الشهيرة "بي تي إس" في عام 2013. وجعل "بي تي إس" فرقة موسيقية عالمية تتمتع بمكانة مرموقة جدا لا تستطيع أن تحل محلها أي فرقة أخرى. لذا أصبح يلقب السيد "بانغ" لقب "أبو بي تي إس"، وهو يحصل على تأييدات كبيرة من نادي محبي بي تي إس "army".

وقال مسؤول في جامعة سيول إنه قرر استضافة السيد "بانغ" لإلقاء كلمة تهنئة في حفل التخرج مع تمنيات أن ينقل إلى الخريجين خبراته المتراكمة التي تم اكتسابها في مجاله من خلال جهوده المستمرة في الابتكار وتمسكه بطريقه حتى للوصول إلى أعلى مكانة.