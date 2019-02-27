مباحثات قمة بين الرئيس الكوري وولي عهد أبوظبي

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عقد الرئيس "مون جيه إين" مباحثات قمة اليوم مع ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، الذي يزور سيول حاليا. وتعد الإمارات العربية المتحدة، التي أقامت علاقات مشاركة استراتيجية خاصة مع كوريا، من أهم الدول الصديقة لكوريا في منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر الإمارات من الدول الغنية بالنفط، حيث تحتل المركز الثالث عالميا من حيث حجم احتياطيات النفط، والمركز الرابع من حيث حجم احتياطيات الغاز الطبيعي.

ولكن استعدادا لنفاد النفط، بدأت الإمارات مبكرا تعمل على توفير سبل بديلة للحصول على الطاقة، وهو ما تمثل في مشروع بناء محطة "براكة" للطاقة النووية. وحسب هذه الاستراتيجية يتم تنشيط التعاون مع كوريا.

وتحافظ الإمارات، باعتبارها دولة قيادية في مجلس التعاون الخليجي العربي، على سياسات صديقة للغرب، كما تبذل جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية لتصبح قوة عسكرية في مجلس التعاون الخليجي ، بعد السعودية، حتى يمكنها المساهمة بقوة في تشكيل سياسات المنطقة. وفي إطار استراتيجيتها الوطنية، تسعى الإمارات إلى تعزيز التعاون في مجال الشؤون العسكرية وصناعة الدفاع.

ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا والإمارات في عام 1980، ظل البلدان يطوران التعاون بينهما باستمرار. ونتيجة لذلك أصبحا من الشركاء الرئيسيين في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصادية والدفاعية والأمنية. وخاصة كان ولا يزال عدد من الشركات الكورية تفوز بالكثير من العقود في مجال الإنشاءات في الإمارات في ظل ازدهار صناعة الإنشاءات هناك، حيث احتلت كوريا المركز الأول من حيث كمية العقود في الإنشاءات لسنوات عديدة.

وقد تم تطوير العلاقات الكورية الإماراتية إلى مستوى أعلى بعد إبرام عقد إنشاء المفاعلات النووية في عام 2009. وكان هذا العقد الذي بلغت قيمته 20 مليار دولار أول مثال لتصدير المفاعلات النووية الكورية. كما تشارك كوريا في تطوير حقول النفط هناك، ويمثل النفط الناتج عن ذلك مصدرا رئيسيا للطاقة بالنسبة لها. علاوة على ذلك، أرسلت كوريا في عام 2011 وحدة "أخ" العسكرية إلى الإمارات، والتي تضم حوالي 150 جنديا، لتنفيذ عمليات مشتركة من خلال تدريب وحدات المعارك الخاصة في أبوظبي.

وهكذا بدأت العلاقات بين البلدين في مجالي النفط والإنشاءات، وتطورت وتعمقت لتشمل التعاون في مجال الأمن أيضا.

كما يتوسع هذا التعاون بينهما إلى مختلف المجالات المتقدمة بما فيها أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية الإماراتية، مما يشير إلى أن كل بلد من البلدين يمثل شريكا استراتيجيا مهما للطرف الآخر.