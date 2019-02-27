بدء الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية

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بدأت الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية في العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم. ومن أهم الموضوعات المطروحة عليها: نزع الأسلحة النووية والإجراءات المقابلة. ورغم أنه من غير السهل الوصول إلى نقطة التقاء بين الطرفين، إلا أن عقد الجولة الثانية من المباحثات يحتوي على تلك الإمكانية. كما يبدي الطرفان معا إرادة قوية، ولهذا تصدر توقعات متفائلة بتحقيق "صفقة كبيرة".

وقد اكتسبت الجولة الأولى من المباحثات في سنغافوره معنى كبيرا لأنها أشارت إلى بدء الحوار، حيث اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة على نزع الأسلحة النووية بالكامل، وإقامة علاقات جديدة بينهما، وبناء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية. ولكن في الجولة الثانية لا يمكن الوقوف عند هذا المستوى، حيث يجب طرح خطوات عملية ملموسة وتنفيذية لكل بنود الاتفاقات.

من جانبها، تطلب الولايات المتحدة إجراءات جريئة وملموسة لنزع الأسلحة النووية، بينما تريد كوريا الشمالية تخفيف العقوبات أو رفعها. ويمكن القول إن هذا هو جوهر المفاوضات، إلا أنه يجعل التقدم بطيئا.

ففي النهاية تتمركز المسألة الجوهرية على تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وتريد الولايات المتحدة خريطة طريق من خلال تحديد مستوى نزع الأسلحة النووية بوضوح وتحديد المرافق الخاضعة للتفتيش والتدقيق. ومن بين الإجراءات المقابلة: الإعلان عن نهاية للحرب الكورية، وافتتاح مكتب للاتصالات بين بيونغ يانغ وواشنطن. لكن كوريا الشمالية، التي تركز على تخفيف العقوبات، لا تستطيع أن تقبل بذلك بسهولة.

وفي هذا الخصوص، طرح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" وسيلة عملية تتمثل في التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، بحيث يتم طرح مشروع ربط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين والتعاون الاقتصادي بينهما كإجراءات مقابلة لتفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي. وبهذا حصل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على بطاقة مفيدة أخرى يمكنه طرحها أمام كوريا الشمالية. بعبارة أخرى، يمكن تحقيق "صفقة كبيرة" بالفعل، من خلال الإعلان عن نهاية الحرب الكورية، وافتتاح مكتب للاتصالات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتنفيذ التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، مقابل نزع الأسلحة النووية من بيونغ يانغ.