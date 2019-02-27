سام سونغ تحاول تجاوز حدود الهواتف الذكية

ⓒYONHAP News

كشفت شركة سام سونغ مؤخرا عن نوع جديد من الهواتف الذكية القابلة للطي باسم "غالاكسي فولد". ويمكن القول إن ذلك يمثل انطلاقة حقيقية للحرب العالمية حول الهواتف الذكية القابلة للطي. وقد كشفت سام سونغ عن هذه الهواتف في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية أمس، لتصبح أول شركة في هذا المجال. ومن المتوقع أن تكشف الشركات الأخرى بما فيها شركة "هواوي" الصينية عن هواتفها الذكية القابلة للطي في المؤتمر العالمي للموبايل لعام 2019، الذي سيعقد في مدينة برشلونة الإسبانية الأسبوع القادم. ولهذا تتجه الأنظار إلى إمكانية حفاظ سام سونغ على المركز الأول عالميا باستمرار استفادة من قدراتها التكنولوجية المتفوقة.

وتتخذ الهواتف القابلة للطي التي كشفت عنها سام سونغ أمس أسلوب "الطي الى الداخل"، ولهذا فإنه تحتوي على غطاء بحجم 4.6 بوصة لاستخدامه عند الطي.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم شاشة هذا الهاتف في الوضع المسطح يبلغ 7.3 بوصة، بحيث يمكن استخدامه كهاتف ذكي عادي وكجهاز كمبيوتر إذا تم بسطها. وتستمر الشاشة في القيام بوظائف متعددة حتى في حالة الطي أيضا.

ولكن يقال إن الهواتف الذكية التي طرحتها شركتا "هواوي" و"شاومي" تتخذ أسلوب الطي إلى الخارج، بحيث تظهر الشاشة إلى الخارج حتى ولو في حالة طيها مما يعني أنها لا تحتاج إلى غطاء.

من ناحية أخرى أوضحت سام سونغ أن الهواتف الذكية القابلة للطي يمكن بسطها بسهولة مثل كتاب وهي قابلة للطي تماما، مؤكدة أنها لا تتعرض للتشويه حتى ولو تم طيها مئات الآلاف من المرات. ومن النقاط المهمة الأخرى: سمك ووزن الهواتف وقدرة بطاريتها، حيث يمكن لهذا النوع الجديد من الهواتف الانتشار بشرط عدم الاختلاف الكبير مع الهواتف الذكية العادية. ولم تكشف سام سونغ عن سمك ووزن هاتف "غالاكسي فولد".

ويتوقع الخبراء أن تكون سرعة انتشار الهواتف الذكية القابلة للطي بطيئة لأنها غير مألوفة للمستخدمين الجدد كما أنه لا يوجد حتى الآن تطبيقات مناسبة لها. وقبل كل شيء، فإن أسعارها مازالت مرتفعة.