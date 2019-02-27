الرئاسة تدرس تخصيص يوم تأسيس الحكومة الكورية المؤقتة كإجازة رسمية

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تدرس الرئاسة الكورية تخصيص يوم تأسيس الحكومة الكورية المؤقتة كإجازة رسمية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المؤقتة تم تكونيها في مدينة شانغهاي الصينية يوم الرابع عشر من أبريل من عام 1919 بمشاركة عدد من المناضلين الكوريين الذين شعروا بضرورة إنشاء نظام لمقاومة الحكم الاستعماري الياباني بعد حركة الاستقلال الكوري في الأول من شهر مارس من نفس العام.

وبعد هذه الحركة، اجتمع المناضلون الكوريون في شانغهاي حيث كوّنوا لجنة برلمانية من ثلاثين عضوا، وأصدروا وثيقة تضم 10 مواد، وقرروا إنشاء الحكومة المؤقتة.

وفي الحادي عشر من شهر يونيو من نفس العام، أصدرت اللجنة دستورا مؤقتا يتضمن 8 فصول و56 مادة. وحسب ذلك الدستور تم انتخاب "لي سونغ مان" كرئيس مؤقت، ثم أصبح بعد ذلك أول رئيس لجمهورية كوريا.

وكانت الحكومة المؤقتة تعاني من صعوبات كثيرة نتيجة لنقص التمويل والانقسام الأيديولوجي وقمع الاستعمار الياباني، ورغم ذلك قاومت بشدة الحكم الاستعماري الياباني من خلال إنشاء قوات للاستقلال بالتعاون مع الحكومة الصينية آنذاك. وفي فترة نهاية الحكم الاستعماري، أعدت خطة لدخول قوات الاستقلال الكورية إلى البلاد بالتعاون مع القوات الأمريكية، ولكن لم تتحقق هذه الخطة بعد استسلام الحكومة الاستعمارية اليابانية دون شروط.

يذكر أن الحكومات المؤقتة تستطيع الحصول على اعتراف باعتبارها حكومة حقيقية حسب القانون الدولي، بشرط تثبيت السلطات السياسية الحقيقية والالتزام بالقانون الدولي واعتراف مختلف دول العالم بها. لكن الحكومة الكورية المؤقتة لم تحصل على اعتراف كحكومة حقيقية حسب القانون الدولي. ولهذا فإن القوات الأمريكية لم تعترف بالحكومة الكورية المؤقتة باعتبارها حكومة حقيقية، ومن ثم، لم تستطع العودة إلى البلاد باعتبارها حكومة رسمية. ولهذا فإن أعضاء الحكومة الكورية المؤقتة اضطروا إلى العودة إلى البلاد بصفتهم أفرادا عاديين.

لكن دستور جمهورية كوريا يعلن بوضوح أن الحكومة الكورية أنشئت خلفا للحكومة الكورية المؤقتة، وهو ما يعني أن الحكومة المؤقتة كانت حكومة لكوريا في فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية بغض النظر عن اعتراف المجتمع الدولي. ولهذا فإنه يمكن القول إن سعي الرئاسة الكورية إلى اختيار يوم إنشاء الحكومة الكورية المؤقتة كإجازة رسمية قائم على هذا المعنى التاريخي.