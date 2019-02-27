مشروع لبناء قاعدة بيانات عن حركة الأول من مارس

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بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على انطلاق حركة الاستقلال ضد الاستعمار الياباني في الأول من مارس لعام 1919 أعلن المعهد الوطني للتاريخ الكوري التابع لوزارة التعليم عن نتيجة مشروع بناء قاعدة بيانات عن حركة الأول من مارس. والذي استمر لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من عام 2016.

وقد تم إصدار بيانات إحصائية رسمية عن حركة الأول من مارس للمرة الأولى بواسطة المعهد الوطني للتاريخ الكوري.حيث لم تكن هناك أي بيانات موثوق بها حتى البيانات الإحصائية الأساسية عن عدد المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في إطار حركة الأول من مارس، وعدد المشاركين فيها، وعدد الوفيات، وغيرها.

وحسب نتيجة المشروع التي أعلن عنها المعهد الوطني للتاريخ الكوري اتضح أن عدد المظاهرات التي حدثت ضد حكم الاستعماري الياباني أكثر مما جاء في البيانات الإحصائية الصادرة عن اليابان. كما أنه أكثر مما ورد في كتاب تم تأليفه من قبل المناضل الكوري "بارك وون سيك"، حيث ذكر فيه أن عددها ألف وخمسمائة واثنتان وأربعون.

وفي هذا الصدد قال الأستاذ الدكتور "جونغ بيونغ ووك" من جامعة كوريا الذي قام بمهمة مراجعة البيانات إنه كانت هناك توجهات بأن تظهر اليابان بيانات إحصائية متعلقة بحركة الأول من مارس بشكل أقل مما هو في الواقع. لذلك عندما اقتبس علماء التاريخ الكوري من السجل الوارد في كتاب السيد "بارك وون سيك" باعتباره الحد الأقصى، كان يتعرض هذا السجل لتقييم انتقادي يقول إنه رقم مبالغ فيه، ولكن في الواقع، اتضح أن عدد المظاهرات الحقيقي أقرب لهذا السجل. وحسب البيانات الإحصائية الصادرة حديثا، يبلغ عدد المظاهرات التي حصلت في جميع أنحاء البلاد من مارس إلى أبريل في عام 1919، ألفين وأربعمائة وأربعا وستين. وعدد المظاهرات الاحتجاجية من بينها ألف وستمائة واثنتان وتسعون. بينما اتضح أن عدد المشاركين فيها يتراوح بين ثمانمائة ألف إلى مليون وثلاثين ألفا.

أما عن عدد الوفيات فيتراوح بين سبعمائة وخمسا وعشرين وتسعمائة وأربعا وثلاثين حالة وفاة.

جدير بالذكر أن المعهد الوطني للتاريخ الكوري كان قد قام ببناء قاعدة البيانات هذه من خلال تدقيق واحد وعشرين ألفا وأربعمائة وسبعة من البيانات الأولية المتعلقة بحركة الأول من مارس، بما فيها بيانات من وزارة القوات البرية اليابانية، وبيانات من مختلف المصادر.