إحياء ذكرى ريو كوان سون المناضلة للاستقلال

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أول من يخطر على بال المواطنين الكوريين بمناسبة ذكرى حركة الأول من مارس السيدة "ريو كوان سون" التي دافعت عن بلدها وضحت بحياتها في سبيل استقلال البلاد من الاستعمار الياباني. وقد ولدت "ريو كوان سون" في أسرة مسيحية في مقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، وبعد أن التحقت بمدرسة "إي هوا" بعام واحد، توفى الملك "كو جونغ"، وانتشرت شائعة تقول إن اليابان قتلت الملك بالسم، مما أثار غضبا كبيرا لدى الشعب الكوري. ولم يستطع أن يقبل الطلاب الكوريون في اليابان هذا الواقع المأساوي وأعلنوا عن الاستقلال في الثامن من فبراير في عام 1919، ثم في الأول من مارس، انطلقت حركة الاستقلال في سيول.

واشتدت حركة الاستقلال يوما بعد يوم، لذلك أصدرت الحكومة اليابانية العامة في كوريا أمرا بإغلاق جميع المدارس بشكل إجباري. ومن ثم رجعت "ريو كوان سون" إلى موطنها، وقالت لزملائها إن "الملك قتل على يد اليابانيين، فكيف نبقى هكذا؟ يجب أن نفعل شيئا ما، ويجب علينا استعادة وطننا". وفي الأول من مارس، خططت لإطلاق مظاهرة احتجاجية في سوق. وصنعت العلم الكوري في عشية ذلك اليوم دون نوم، وتم الاستعداد لذلك، وبعد شروق الشمس، وزعت مع زملائها الأعلام الكورية بين الناس المجتمعين.

وصرخ عدد كبير من الناس المتظاهرين قائلين: "نطالب باستقلال كوريا" وهم يحملون العلم الكوري، ومن ثم أطلق الجنود اليابانيون النار عليهم كثيرا، وقتلوا عددا من الناس، بمن فيهم والدا "ريو كوان سون". وتم اعتقال "ريو" بتهمة تنظيم تلك المظاهرة، وتعرضت للكثير من التعذيب. لكنها احتجت ضد الشرطة اليابانية حتى في الوقت التي كانت تحت التعذيب القاسي قائلة إنه لا ينبغي أن تخضع لأحكام اليابان التي احتلت وطنها.

وبعد إصدار حكم بسجنها لمدة ثلاثة أعوام، تم نقلها إلى معتقل "سو ديه مون" في سيول، وتعرضت للتعذيب القاسي، وتوفيت في السجن وهي في التاسعة عشرة من العمر.

وفي هذا الصدد، تمت استعادة أغنية قامت "ريو كوان سون" بغنائها في سجن "سو ديه مون" قبل مائة عام.

وكان أحد أحفاد السيد "سيم يونغ سيك" الذي كان في السجن مع "ريو كوان سون" قد كتب كلمات الأغنية التي قام بغنائها مع زملائه، بمن فيهم "ريو كوان سون". وتشير كلمات الأغنية إلى تمنياتها بالاستقلال وتضحياتها الكبيرة رغم أنها كانت صغيرة في السن. ولذلك لن ينسى الكوريون تضحياتها وحبها للوطن إلى الأبد.