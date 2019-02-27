تراجع نسبة استخدام الهواتف الأرضية مقارنة بالهواتف المحمولة

ⓒ Getty Images Bank

أظهرت نتيجة استطلاع تم إجراؤه على حوالي 4 آلاف أسرة، أي على 9 آلاف وثلاثمائة شخص تقريبا، أن نسبة امتلاك الهاتف الارضي في العام الماضي في كوريا بلغت حوالي 50%، وهو ما يعني أن أسرة واحدة من بين كل أسرتين تمتلك هاتفا أرضيا. وهذه النسبة منخفضة جدا مقارنة مع عام 2011، حيث بلغت 80 بالمائة تقريبا. بينما سجلت نسبة امتلاك الهواتف المحمولة والهواتف الذكية أرقاما قياسية، حيث اتضح أن أكثر من 87 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الهواتف الذكية.

كما اتضح أن ساعات استخدام الهواتف المحمولة تزداد باضطراد لتصل إلى ساعتين تقريبا يوميا. وبالتزامن مع انتشار الهواتف الذكية والكمبيوتر المتنقل والكمبيوتر اللوحي في المجتمع الكوري، انخفضت نسبة امتلاك الكمبيوتر المكتبي إلى ما دون 60 بالمائة.