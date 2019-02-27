يو غوان سون يولساغا / سوك ديه موري / أريرانغ هوانغسانغ غوك





يوافق الأول من مارس القادم الذكرى المائة لثورة الأول من مارس الكورية ضد الاستعمار الياباني. وهي لم تكن حركة المقاومة الوحيدة ضد الاستعمار الياباني، فمنذ بداية الاستعمار عام 1910 لم تتوقف المظاهرات والتمردات الشعبية المقاومة للاستعمار، لكن ما يميز ثورة الأول من مارس هو كونها أول حركة منظمة على نطاق واسع لمقاومة الاستعمار والحصول على الاستقلال. وقد بدأت في شكل سلسلة من المظاهرات السلمية واسعة النطاق التي شملت البلاد كلها، واستمرت إلى نهاية أبريل رغم القمع الياباني الدموي العنيف. وكانت هذه شرارة البدء التي نتج عنها تشكيل الحكومة الكورية المؤقتة في شانغهاي في أكتوبر من العام نفسه. وتُظهر السجلات أن المظاهرات المذكورة بلغ عددها حوالي 1,200 مظاهرة، شارك فيها حوالي 1,1 مليون شخص. ومن أشهر المشاركين في هذه المظاهرات هي "يو غوان سون 유관순"، وهي طالبة من مدرسة "إيهوا" كانت في السابعة عشرة من عمرها وقتها. وكانت قد شاركت في مظاهرة بالقرب من محطة "نام ديه مون" في الأول من مارس 1919 مع خمسة من أصدقائها. وعندما أُقفلت مدرستها، حملت "يو غوان سون" بيان الاستقلال الكوري إلى قريتها في "تشون آن 천안"، ثم قرأته علنًا في سوق "آونيه 아우내" في الأول من أبريل، ووزعت بعدها أعلامًا كورية مصنوعة منزليًا على الجمهور لتبدأ مظاهرة جديدة. لكن والديها قُتلا بسبب هذا الفعل، كما لقت هي أيضًا حتفها في السجن بعد أن اعتقلتها قوات الاحتلال الياباني.

هناك أغنية بانسوري حديثة أخرى بعنوان "أغنية الوطنيين"، وهي تدور حول قصص حياة المناضلين الوطنيين من أجل الحرية، مثل "لي جون 이준"، و"أن جونغ غن 안중근"، و"يون بونغ غيل 윤봉길"، و"يو غوان سون 유관순". كاتب هذه الأغنية هو المبدع "بارك دونغ شيل 박동실" من "داميانغ" بمقاطعة جولا الجنوبية. وقد علم "بارك" العديد من أعلام الغناء الكوري التقليدي أمثال "كيم سو هي 김소희"، و"هان سنغ هو 한승호"، و"بارك غوي هي 박귀희"، وجميعهم من ضمن من عملوا بكل جد للحفاظ على التراث الموسيقي التقليدي الكوري في الفترة التي أعقبت الاستقلال. حتى بعد فراره إلى كوريا الشمالية، عمل في جامعة موسيقية في بيونغ يانغ من أجل تعليم الكثير من الطلاب الجدد. كانت قوات الاستعمار الياباني قد منعت الموسيقى الكورية والغناء التراثي بكل صوره خوفًا من أن يكون سببًا لإيقاد جذوة الحماس الوطني، لكن يبدو أن بارك كان قد كتب أغنيته "أغنية الوطنيين" قبل التحرير بفترة طويلة، حيث ذكر طلابه أنه كان يغنيها لهم سرًا، وعندما استطاع أن يغنيها على الملأ أخيرًا بعد حصول كوريا على استقلالها رسميًا عام 1945، قيل إن الجميع قد وقف في تأثر، وراح الجميع يصفقون ويصيحون صيحات الفرحة بالاستقلال. ومن ضمن الفنانين الذين لمع نجمهم أثناء فترة الاستعمار الياباني، المطرب "ليم بانغ أول 임방울" وألبومه بعنوان "سوك ديه موري 쑥대머리" من ضمن أغنية البان سوري "تشون هيانغ غا" الذي حقق نجاحًا ساحقًا، حتى قيل إنه باع أكثر من مليون نسخة. ولا بد أن هذا النجاح الساحق كان وراءه شعور الكوريين تحت الاحتلال بالظلم الذي شعرت به تشون هيانغ.

أقيمت الكثير من الدراسات والأبحاث حول حركة الاستقلال الكورية، وبرزت إلى السطح أسماء مناضلات كان لهن دورا كبيرا في حركة النضال ضد الاستقلال. من ضمنهن جارية كيسنغ من سوون تُدعى "كيم هيانغ هوا 김향화". وفي ذلك العصر، كانت جواري الكيسنغ يلعبن أدوارا كبرى في حركة النضال من أجل الاستقلال. كانت جواري الكيسنغ يشاركن في المظاهرات، وعندما توفي الملك كوجونغ، اجتمعت جاريات مدينة سوون وارتدين ملابس الحداد، ووضعن في شعورهن عيدان خشبية، وتحركن في مسيرة جنائزية ضخمة إلى العاصمة لتشييع الملك. كانت هذه واحدة فقط من ضمن مشاركات جواري الكيسنغ من مدينة سوون في حركة الاستقلال، الأمر الذي شجع المزيد والمزيد منهن في طول البلاد وعرضها للمشاركة بأدوارٍ إيجابية فعالة، وعلى رأسهن جميعًا كانت "كيم هيانغ هوا"، التي كانت معتقلة في نفس زنزانة "يو غوان سون" التي ذكرناها في أول الحركة. وقد تركت أثرا في الجموع أكثر من "يو غوان سون"، ولا بد أن السبب وراء ذلك هو تأثرهم بالتفاني والتضحية التي أبرزتها رغم كونها من طبقة غير متعلمة من المجتمع، ولم تذق من ذلك المجتمع سوى التحقير والظلم.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: