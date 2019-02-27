تجاوزات لنظام استخدام الجنود للهاتف المحمول

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سمحت وزارة الدفاع للجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية باستخدام الهاتف الذكي بعد انتهاء وقت الدوام، أي في المساء. بدأ ذلك في شهر أبريل من العام الماضي بشكل تجريبي في بعض الوحدات العسكرية قبل بدء تنفيذه بشكل تام بدءا من أبريل من هذا العام لجميع الجنود. حيث يُمنع حمل أو استخدام الهواتف بواسطة الجنود في أثناء وقت النهار إطلاقا، ويمكنهم استخدام الهواتف في المساء من السادسة حتى العاشرة يوميا، لكي يتواصلوا مع أفراد أسرهم أو الأصدقاء. لكن فور بدء هذا النظام، ارتكب أحد الجنود خطأ فادحًا، حيث صور نفسه أثناء أداء مهمته العسكرية ثم وضع هذا الفيديو على الإنترنت. كما اتضح أن بعض الجنود يستخدمون الهاتف خلال الساعات الغير مسموح باستخدامه فيها، أي بعد الساعة العاشرة مساء، كما أن بعض الجنود يحاولون دخول مواقع الإنترنت الممنوعة. وبعضهم يحمل أجهزة إلكترونية غير مسموح بها.

وحتى الآن لم تُحدد وزارة الدفاع العقوبات التي ستفرضها على الجنود المخالفين لهذا النظام الخاص بحمل واستخدام الهاتف الذكي داخل الوحدات العسكرية.