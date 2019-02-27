جدل شديد حول تناول الأطعمة في دور السينما

ⓒ Getty Images Bank

بعد صدور قرار لجنة المعاملة العادلة في عام 2008 الخاص بدور السينما أن تحديد نوع معين من الأطعمة داخل قاعات السينما غير مقبول، مع السماح للمتفرجين بحمل أي نوع من الطعام من الخارج إلى دور السينما، وتناوله في أثناء مشاهدة الأفلام. زاد عدد زوار دور السينما الذين يحملون مختلف أنواع الأطعمة من الخارج في الآونة الأخيرة، ويتناولونها داخل السينما، وهو ما يزعج الآخرين.

وفي هذا الصدد كتب بعض المتفرجين مقالات على الإنترنت، وثار جدل شديد. فأغلب مستخدمي الإنترنت يطلبون من دور السينما تحديد أنواع المأكولات الممنوعة. لكن بعض المستخدمين يشددون على أن حمل أي نوع من الأطعمة وتناوله داخل دور السينما هو نوع من الحرية الشخصية ويعارضون تحديد نوع المأكولات المسموحة وغير المسموحة.