استمرار معاناة النساء العاملات بعد الإنجاب رغم جهود الحكومة

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في ظل انخفاض نسبة المواليد في البلاد تقوم الحكومة بتوفير الدعم اللازم للمواليد الجدد، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة فيما يتعلق بالموظفات في الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم حيث اتضح من إحصائيات أخيرة أن 78.2 بالمائة من السيدات العاملات يتوقفن عن العمل بعد الإنجاب.

أما الشركات الكبرى، فقد بلغت هذه النسبة 54.8 بالمائة، وبلغت 26،9 بالمائة في الهيئات الوطنية. لذلك، يسعى الشباب خاصة الفتيات للحصول على وظائف في الشركات أو الهيئات الوطنية. إذن هل يوجد أي حل يمنع السيدات العاملات في الشركات الصغيرة من التوقف عن العمل؟

ورغم كل الجهود التي تقوم بها الحكومة، إلا أن الاحصائيات تقول إن نسبة السيدات اللاتي توقفن عن العمل بعد الزواج والإنجاب ظلت كما هي بدون تغيير حتى العام الماضي، وهو ما يعني أن السياسات الحكومية بدون فائدة.