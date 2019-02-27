عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية تيمبو لفرقة إكسو يتجاوز 100 مليون

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تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "تيمبو" لفرقة "إكسو" 100 مليون مرة في يوتيوب، ليكون تاسع فيديو موسيقي لفرقة "إكسو" تجاوز عدد مرات مشاهدته 100 مليون مرة.

وأغنية "تيمبو" هي الأغنية الرئيسية لألبوم فرفة "إكسو" الكامل الخامس بعنوان " تيمبو" الذي تم الكشف عنه في شهر نوفمبر من العام الماضي حيث احتل هذا الألبوم المركز الثالث والعشرين في قائمة "بيلبورد 200" والمركز الأول في قائمة "آيتونز" للألبومات في 48 دولة حول العالم فور إصداره.