كي عضو فرقة شايني يكشف عن ألبوم منفرد جديد قبل انضمامه للخدمة العشكرية

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سيكشف المطرب "كي" عضو فرقة "شايني" عن ألبومه المنفرد الجديد قبل انضمامه إلى الخدمة العسكرية يوم الرابع من شهر مارس القادم.

وسيتم الكشف عن هذا الألبوم المعاد تجميعه بعنوان "أريد أن أكون" في المواقع الموسيقية على الإنترنت يوم الرابع من مارس القادم حيث يضم الألبوم 13 أغنية ، منها 10 أغنيات تم اختيارها من ألبومه الكامل الأول بعنوان "وجه" الذي تم إصداره في شهر نوفمبر من العام الماضي.