بي تي إس وتوايس تفوزان بجوائز في حفل جوائز القرص الذهبي الياباني

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فازت فرقة "بي تي إس" بخمس جوائز في أربعة مجالات في حفل جوائز الفرص الذهبي الياباني الثالث والثلاثين الذي أقيم يوم السادس والعشرين فبراير الجاري.

ومن بين الجوائز الخمسة التي فازت بها فرقة "بي تي إس"، جائزتا "ألبوم السنة" و"أفضل ثلاثة ألبومات آسيوية" بألبومها الياباني الثالث بعنوان " فيس يورسلف" الذي تم إصداره في شهر أبريل من العام الماضي، وجائزة "أفضل ألبومات آسيوية" أيضا بألبومها بعنوان "لوف يورسيلف: الإجابة" الذي تم الكشف عنه في شهر أغسطس من العام الماضيئ، وجائزة "أفضل فنان آسيوي"، وجائزة "أفضل فيديو كليب" بالفيلم الوثائقي الخاص بالحفل الغنائي الذي أقامته الفرقة في "كيوسيرا دوم" في اليابان في شهر أكتوبر من عام 2017.

أما فرقة "توايس" ففازت بثلاث جوائز هي جائزة "أفضل ثلاثة ألبومات آسيوية"بألبومها الياباني الكامل الأول بعنوان "بي دي زي" ، وجائزة "أغنية السنة بعدد التحميل" بألبومها المصغر الثاني "كاندي بوب".

وكانت فرقة "توايس" قد حصلت على خمس جوائز في حفل العام الماضي.

كما فازت فرقة "سيفنتين" الشبابية بجائزتي "فنان السنة الجديد" و"أفضل 3 فنانين جدد في آسيا" حيث بدأت الفرقة نشاطها الغنائي في اليابان في العام الماضي.