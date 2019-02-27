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الشرطة تبدأ التحقيق مع المطرب صنغ ري بشأن مزاعم تقديمه خدمات دعارة لزبائنه

#أخبار الساحة الفنية l 2019-02-27

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

ذكر مركز شرطة سيول يوم السادس والعشرين من فبراير الجاري أنه بدأ تحقيقات في المزاعم التي تتهم المطرب "صنغ ري" عضو فرقة "بيغ بانغ" بتقديم خدمات دعارة لمستثمرين أجانب.

وقال مركز الشرطة إنه سيقوم بإجراء تحقيقات مكثفة في  صحة الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام الكورية بشأن تورط "صنغ ري" في تقديم خدمات دعارة، كما سيجري تحقيقات أخرى مع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في المحادثة التي جرت بين "صنغ ري" وبينهم عبر "كاكاوتوك".

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