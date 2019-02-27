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قالت شركة "بي إس" الترفيهية يوم السادس والعشرين من فبراير الجاري إن الممثلة "كيم تيه هي" حامل بطفلها الثاني، ومن المتوقع أن تلد في شهر سبتمبر القادم.

بهذا ستكون الممثلة "كيم" أما لطفلين بعد ترحيبها بطفلتها الأولى في شهر أكتوبر من عام 2017.

وأضافت الشركة أن "كيم" تشعر بالسعادة والامتنان مجددا لأنها سترزق بطفل آخر، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة وهي تركز على الاهتمام بصحة الطفل.

وكانت الممثلة "كيم" قد تزوجت من المطرب والممثل "رين" في شهر يناير من عام 2017.