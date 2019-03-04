انتخاب رئيس الوزراء السابق رئيسًا لحزب كوريا الحرة المعارض

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أعلن حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، مساء الأربعاء الماضي، عن فوز رئيس الوزراء السابق "هوانغ كيو آن" بانتخابات رئاسة الحزب، وكان "هوانغ" قد عمل رئيسًا للوزراء في حكومة الرئيسة المعزولة "بارك كون هيه".

وأعلن الحزب في ختام مؤتمره الوطني الذي عُقد في مركز "كينتكس" للمؤتمرات في مدينة "كو يانغ" بمقاطعة "كيونغ كي"، أن "هوانغ" قد تفوق على منافسيْه وهما عمدة سيول السابق "أوه سيه هون"، والنائب البرلماني "كيم جين تيه" في الانتخابات، ليتولى رئاسة الحزب المعارض، الذي يمثل التيار المحافظ في كوريا.

وفي تصويت منفصل، تم اختيار خمسة أعضاء للمجلس الأعلى للحزب، حيث تم انتخاب النواب "تشو كيونغ تيه"، و"كيم سون راي"، و"كيم كوانغ إيم"، وكذلك النائب السابق "تشانغ مي كيونغ". كما تم اختيار العضو الشاب "شين بو را" ليصبح الشاب الوحيد في المجلس الأعلى المسؤول عن صناعة القرار في الحزب المعارض.

ويذكر أن منصب قيادة الحزب ظل شاغرًا في شهر يونيو من العام الماضي 2018، منذ تنحى زعيمه السابق "هونغ جون بيو"، لتحمله مسؤولية هزيمة الحزب فى الانتخابات المحلية التي أجريت آنذاك.