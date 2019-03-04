مون يكشف عن خطة لنظام جديد في شبه الجزيرة الكورية

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في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية على حركة الأول من مارس الاستقلالية، أكد الرئيس "مون جيه إين" على دور سيول في التوصل إلى اتفاق في محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، كما طرح خطته لما أسماه بالنظام الجديد لشبه الجزيرة الكورية.

وأكد "مون" أن الأعوام المائة القادمة ستكون مختلفة في جودتها عن القرن الماضي، وأنه سيُعِدُّ لأمة موحدة، من خلال التحول إلى النظام الجديد.

وكشف الرئيس عن خطته في كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لحركة الاستقلال، خلال الحفل الذي أقيم في "كوانغ هوا مون" في وسط سيول.

وقال "مون" إن النظام الجديد سيعني أن الكوريتين ستشكلان مجتمعًا للسلام والتعاون الاقتصادي، والابتعاد عن العداء والصراع.

كما قال إنه سيتشاور مع الولايات المتحدة لتمهيد الطريق لاستئناف الرحلات إلى جبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية، واستئناف عمليات المجمع الصناعي المشترك في "كيسونغ"، لفتح الطريق أمام اقتصاد سلمي.

وفيما يتعلق بالقمة الثانية، بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتي انتهت بدون اتفاق؛ قال "مون" إن السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية سيصبح أكثر صلابة بعد مواجهة العديد من العقبات، وأكد أن المحادثات تعد نقطة انطلاق، نحو اتفاق أفضل.

وشدد مون على دور كوريا الجنوبية في المحادثات النووية، وقال إن الحكومة سوف تتواصل مع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي إشارة إلى التقدم في العلاقات بين الكوريتين، قال "مون" إن المنطقة منزوعة السلاح ستعود قريبًا إلى الشعب، مضيفًا أن أي منشأة في تلك المنطقة ستحافظ على طبيعتها، وسيتم استخدامها بشكل مشترك، لتحقيق سعادة شعب الكوريتين.

وقال أيضًا إنه سيدفع من أجل زيارة المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى كوريا الشمالية، لزيارة مدنهم الأصلية، ومقابلة أقاربهم وأفراد عائلاتهم، الذين انفصلوا عنهم أثناء الحرب الكورية.

وأكد الرئيس أن الطريق الحالي نحو "أمة مبتكرة وتتسع للجميع" هو ما كان يحلم به أسلاف الكوريين منذ مائة عام، وأن القرن المقبل سيكون قرنًا يزدهر فيه الجميع معًا.

كما قال إن التاريخ في القرن الماضي أثبت أنه يمكن تحقيق التغيير في ظل الظروف القاسية إذا لم يتخلَّ الناس عن الأمل.

وقد حضر الحفل نحو 10 آلاف مواطن، وقد قرأ أبناء وأحفاد الناشطين والمواطنين في حركة الاستقلال، إعلان الاستقلال، الذي تلاه النشطاء الكوريون في التجمع التاريخي ضد الإمبريالية اليابانية.

وقد تم تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث خلال الذكرى المئوية في جميع أنحاء البلاد، لإحياء ذكرى حركة الاستقلال.