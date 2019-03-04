انهيار القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

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انهارت القمة النووية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والتي انعقدت في العاصمة الفيتنامية "هانوي"، بعد أن فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب للصحفيين إن الطرفين اختلفا بشأن تخفيف العقوبات النووية والصاروخية، المفروضة على كوريا الشمالية.

وبعد يومين من الاجتماعات في "هانوي"، ألغى "ترامب" و"كيم" غداء عمل وحفل توقيع البيان المشترك الذي كان منتظرًا صدوره عن القمة.

وعقد الرئيس "ترامب" مؤتمرًا صحفيًّا قبل ساعتين من موعده المحدد، قائلًا إنهما اصطدما بشأن مسألة تخفيف العقوبات.

وقال الرئيس الأمريكي إن الكوريين الشماليين أرادوا رفع العقوبات كلها، وكانوا مستعدين للتخلي عن الأسلحة النووية في مناطق معينة لكننا لم نستطع أن نقبل برفع العقوبات، وقال إن الشمال كان مستعد للتجاوب في مناطق معينة، ولكن ليست المناطق التي تطالب بها الولايات المتحدة.

وقد شوهد موكب كل من الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، وهما يغادران مكان انعقاد القمة، قبل ساعات من الموعد المحدد لاختتام المحادثات.

وقال "ترامب" أيضًا إنه هناك بعض الأمور التي طرحه الطرف الأمريكي خلال القمة، والتي لا يعرف بها الناس، وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يقصد محطة تخصيب اليورانيوم، أجاب بنعم، وقال إن الجانب الكوري الشمالي اندهش من علم الولايات المتحدة بهذه المحطة.

وقد شارك في المؤتمر الصحفي وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الذي قال إن المحادثات لم تحقق هدفها على الرغم من التقدم المحرز.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يستأنف الجانبان الحوار، وقال إن المشكلة معقدة جدًّا وأنه صرح منذ البداية أن هذا الأمر سيستغرق وقتًا.

كما أكد الرئيس الأمريكي أنه يشعر بأن الفجوة بين الموقفين، حول نزع الأسلحة النووية والعقوبات المفروضة على الشمال، سيتم سدها بمرور الوقت.

وبعد ساعات من المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي، عقد الدبلوماسيون الكوريون الشماليون مؤتمرًا صحفيًّا، في خطوة غير معتادة، لنقل موقفهم من الأحداث.

وعارض وزير الخارجية الكوري الشمالي رواية "ترامب" لانهيار القمة، وقال إن كوريا الشمالية طالبت فقط بتخفيف جزئي للعقوبات، مقابل إغلاق مجمعها النووي الرئيسي.

وأكد الوزير "ري يونغ هو" أن الشمال لم يطالب بإلغاء جميع العقوبات، بل طالب بإلغاء بعضها فقط.

وقال "ري" إن بلاده اقترحت أن تتخلص بشكل دائم من منشآت تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم في "يونغ بيون" تحت مراقبة الخبراء الأمريكيين، إذا ما تم رفع العقوبات "جزئيًّا"، حيث قال إن الشمال لم يطالب سوى بإلغاء 5 من أصل 11 قرارًا من قرارات مجلس الأمن، لأنها تعيق سبل معيشة الناس.

وأضاف أن هذا المقترح يمثل أفضل عرض ممكن لنزع السلاح النووي في الوقت الراهن، بالنظر إلى المستوى الحالي للثقة المتبادلة بين الجانبين.