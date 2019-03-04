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حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة... واليوم نتعرف على شركة "فوركس FORCS" الرائدة في مجال تطوير التجارة الإلكترونية، وعنها تحدثنا مديرتها التنفيذية السيدة "بارك مي كيونغ".





تأسست شركتنا في عام 1995 لتطوير حلول قائمة على مواقع إلكترونية لتمكين الشركات من إعداد تقارير تجارية متنوعة بشكل سهل. قمنا بتأسيس أدوات ملائمة لذلك في كوريا من خلال تطوير نماذج إلكترونية. شركتنا مسؤولة حاليا عن توفير 50% من احتياجات السوق الكورية المحلية من النماذج الإلكترونية. أسمينا شركتنا "فوركس" وهو اختصار للتعبير الإنجليزي "فور كلاينت ساكسيس For Client Success" أي "من أجل نجاح العملاء"، وهو ما يعبر عن هدف الشركة في توفير الراحة والنجاح لعملائها.





بعد أن درست هندسة الكومبيوتر في جامعة "صو كانغ"، عملت السيدة "بارك" في شركة يابانية ثم في شركة كورية، كخبيرة في مجال البرمجة الإلكترونية. وبعد القيام بعمليات بحث ودراسة قررت تكوين شركتها الخاصة في عام 1995. وفي عام 2000 أنتجت شركتها أول حلولها الخاصة بالتقارير الإلكترونية المستندة على موقع على شبكة الإنترنت.





المديرة "بارك":

قمنا بتطوير شبكة إلكترونية خاصة بالتقارير في عام 2000 في وقت كانت فيه كوريا قد بدأت في تطوير نظم إنترنت هي من بين الأسرع في العالم. وكان لكوريا وقتها نظام جيد للحكومة الإلكترونية، وكان الكثير من المصانع والبنوك في كوريا قد بدأت فعلا في تغيير نظم عملها للنظام الإلكتروني. وبفضل بدايتنا في الوقت المناسب تماما تمكنت شركتنا رغم صغرها من تسويق منتجاتها للعديد من الشركات الكبرى في كوريا وهو ما وفر لنا انطلاقة راسخة وقوية.





وكنتيجة لكل تلك الجهود نجحت الشركة في السيطرة على السوق المحلية، وتفوقت على الشركة العالمية الأولى في هذا المجال.





المديرة "بارك":

الوثائق الإلكترونية أو النماذج الرقمية يطون لديها العديد من الوظائف التي لا يمكن أداؤها بواسطة الأوراق العادية، مثل إلحاق بيانات ومعلومات، بما في ذلك الصور والأصوات وغيرها من النماذج الرقمية. الحل الذي وفرته الشركة كان مصمما ومرتكزا على كيفية تحقيق أكبر قدر ممكن من المزايا على النموذج الرقمي. منتجنا "أوز إي- فورم OZ e-Form" يدعم التقارير المتحركة بحكم سهولة تثبيته في وسائل التواصل النقالة والمتحركة. وفي 2012 كانت المؤسسات المالية المحلية قد بدأت عمليات تعاملات مالية إلكترونية مثل العقود الإلكترونية والاشتراكات الإلكترونية، وقد نجحنا في أن نوفر لها حلولا سهلة في هذا الشأن، حيث سيطرت شركتنا على نحو نصف حجم الخدمات المتعلقة بهذه السوق. ونجحت الشركة أيضا في توفير خدماتها المباشرة لموظفي البنوك وغيرها من المؤسسات المالية والمصرفية.





وبدأت هذه الشركة الصغيرة في التطور والتوسع بوتيرة تفوق سرعة تطور السوق نفسها. وتقول بياناتها الإحصائية إن 70% من موظفيها هم فنيون مهنيون متخصصون، ومن بينهم فريق تقني متخصص في أعمال البحث والتطوير. وبكل ما لديها من إمكانيات، كان من الطبيعي أن تصوب هذه الشركة أنظارها نحو العالم الخارجي.





© FORCS

المديرة "بارك":

أعتقد أن العديد من الشركات الكورية التي أنشأت بعضا من نظمها الإلكترونية قبل منافسيها الأجانب ستبرهن على تفوق قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. كوريا دولة متطورة فعلا في نظام التوثيق الإلكتروني، وقد سبقت غيرها من الدول المتطورة إلكترونيا في مجالات الخدمات المالية والمصارف الرقمية والإلكترونية، وخاصة النظم الخالية من الورق. لهذا فإن نظم البرمجة التي تم تطويرها بواسطة شركتنا ستكون حتما مرغوبة خارجيا. هناك العديد من أفرع البنوك العالمية التي قامت باستخدام منتجاتنا. أيضا قامت أكبر شركات كورية للاتصالات، وهي "إس كيه تيلكوم" و"كيه تي" و"إل جي تيلكوم" باستعمال منصات تعاقد إلكتروني مجهزة بتقنية شركتنا. وبالإضافة إلى ذلك، توصلنا لعقود موقعة بالأحرف الأولى مع شركة في سيبيريا وأخرى في منغوليا لاستعمال حلولنا الإلكترونية.





وبناء على حلمها الطموح في أن تصبح شركة عالمية في مجال الحلول الخاصة بالنماذج الإلكترونية، تمكنت الشركة من تحقيق مشروع آخر مهم.





المديرة "بارك":

الكثير من الشركات الكبرى والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية تستعمل وثائق إلكترونية هذه الأيام، وإن كانت الأشكال والنماذج الورقية هي الأكثر انتشارا في التعاملات التجارية وسط الشركات الصغيرة والمتوسطة. من أجل مساعدة هذه الوحدات في بناء نظم خالية من الورق وبأسعار معقولة، قمنا بتطوير خدمة نموذج إلكتروني مؤسسة على خدمات السحابة الرقمية لاستكشاف الأسواق العالمية. نأمل في أن تستعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، المحلية والأجنبية، خدماتنا اللاورقية في الوقت المناسب.





من المؤكد أن استبدال الوثائق الورقية بمنتجات شركة "فوركس" الرقمية يعتبر من أهم ملامح عصر الثورة الصناعية الرابعة التي بدأها العالم مؤخرا، وهو ما ينبئ عن مستقبل مشرق ينتظر هذه الشركة الكورية.