تمديد نظام ساعات العمل المرن

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صار بإمكان الشركات الكورية بناء على نظام ساعات العمل المرن، زيادة عدد ساعات العمل خلال فترات ازدحام العمل، وتقليلها في حالات استرخاء وتيرة العمل، طالما بقي متوسط المجموع الكلي لساعات العمل الأسبوعي في حدود 52 ساعة. وقد توصل ممثلون عن كل من أرباب العمل والعمال والحكومة مؤخرا لاتفاق ينص على تمديد الفترة التي يمكن تطبيق هذا النظام فيها إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة. اليوم سنناقش التأثيرات المحتملة لهذا الاتفاق مع الخبير الاقتصادي "جونغ تشول جين".





بدأ سريان نظام العمل الأسبوعي لمدة 52 ساعة في يوليو من العام الماضي. وبموجب هذا النظام أصبح في مقدور الحكومة تحديد ساعات العمل لمدة أربعين ساعة في الأسبوع بالإضافة إلى 12 ساعة كعمل إضافي ليصبح المجموع الكلي 52 ساعة، وقد بدأ تنفيذه كليا مع بداية هذا العام في كل المؤسسات الكبرى بعد انتهاء فترة مهلة محددة. لكن مع اقتراب موعد التنفيذ تكشّف للجهات المختصة أن المجتمع الكوري ليس مستعدا تماما لمثل هذا التغيير الجديد. ففي الوقت الذي اشتكى منه أرباب العمل من ارتفاع تكاليف العمال، قدم الكثير من العمل أيضا شكاوى من النظام معربين عن رغبتهم في العمل لمزيد من الساعات من أجل المزيد من الاستحقاقات المالية الذين هم بحاجة إليها. وللتغلب على هذه المشكلة تم التوصل للاتفاق الذي يقضي بتمديد فترة تطبيق نظام ساعات العمل المرن.





لتقريب وجهات نظر ومواقف الطرفين، تم تكوين مجلس استشاري باسم مجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمالية في نوفمبر من العام الماضي. وبعد 9 جولات من المفاوضات الشاقة، تم في يوم 19 فبراير الجاري التوصل إلى اتفاق بتمديد الفترة القصوى لتطبيق نظام ساعات العمل المرن إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة.





الخبير "جونغ" :

طالبت الشركات في البداية بالتمديد لعام كامل لكنها وافقت على فترة الأشهر الستة كحل وسط. من جانب العمال، وفيما يتعلق بالنواحي المالية والصحية، اشترطوا بعض الأشياء من بينها فترة راحة إلزامية لمدة 11 ساعة في حالة العمل المجهد. مثلا إذا اقتضت طبيعة المهمة أن يعمل العامل حتى منتصف الليل، فسيكون مستحقا لراحة حتى الساعة الـ11 من صباح اليوم التالي. وبعد تمديد النظام لفترة سته أشهر لم يعد أصحاب العمل ملزمين بدفع أجور إضافية طالما أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية لا يزيد عن 52 ساعة خلال الأشهر الستة. وبموجب الاتفاق سيتم تطوير آلية محددة وملائمة لمنع أي تجاوزات من أيٍّ من الطرفين.





وفي هذا السياق، يضع الاتفاق بعض الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سوء استخدام النظام. ولمنع حدوث المشاكل الصحية التي طرحها العمال، تم إقرار نظام ساعات محددة للراحة.





الخبير "جونغ" :

تمكن المجلس الرئاسي أخيرا من تضييق كل الخلافات وتقريب وجهات النظر والتوصل لصفقة، في تطور نادر أثنى عليه الكثيرون، بخصوص تغليب المصلحة العامة وإعلاء قيمة الحوار وتقديم تنازلات متبادلة. يمكن أن يصبح ذلك الاتفاق نموذجا يحتذى به للكيفية التي يمكن بها تسوية كل الخلافات في المؤسسات والشركات في كوريا، بما في ذلك إصلاح النظام القومي للمعاشات من خلال توافقات مماثلة.





كان المجلس قد فشل في التوصل لاتفاق حتى نهاية الجولة الثامنة من المفاوضات، غير أنه لم ييأس واستمر في بذل مساعيه الصعبة والجادة حتى نجح في التوصل لتوافق في الدقائق الأخيرة. رغم ذلك لا يمكن اعتبار الأمر نجاحا تاما بلا قيود.





الخبير "جونغ" :

هناك في الواقع عدة قيود. فالاتحادات العمالية تقول إن التمديد قد يؤدي إلى وضع غير سليم، من حيث تمديد ساعات العمل بشكل جزافي قد يصل إلى ستين ساعة في الأسبوع خلال ثلاثة شهور متتالية، وهو ما يزيد عن المعايير الكورية المعتمدة والخاصة بساعات العمل التي لا تزيد عن 60 ساعة في الأسبوع على مدى 12 أسبوعا متصلة. وتقول أيضا إن حدوث هذا سيمثل مخالفة صريحة لنص وروح نظام العمل المحدد بـ52 ساعة في الأسبوع. ورغم أن الشركات مطالبة بسن إجراءات للمحافظة على الأجور، إلا أنها قد تكون إجراءات هلامية غامضة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.





هذا الاتفاق الذي يفخر به المعسكر الحاكم، تراه الأحزاب المعارضة بطريقة مختلفة، وهو ما قد يخلق حالة من التعقيد داخل البرلمان. ويقول المراقبون إن الأمر الأهم الآن هو ألا ينحرف قرار تمديد نظام ساعات العمل الأسبوع عن جوهر المسار المحدد له بـ52 ساعة للعمل الأسبوعي كحد أقصى.





الخبير "جونغ" :

نظام العمل الأسبوعي المرن صار موضوعا رئيسيا جوهريا وبدا وكأنه يلقي بظلال كثيفة على المعنى والمغزى المقصود من النظام العمل الأسبوعي الذي ينص على عدم تجاوز متوسط ساعات العمل أسبوعيا 52 ساعة. تقصير ساعات العمل الأسبوعية تم أساسا بهدف تحسين وإصلاح بيئة العمل في كوريا بكل ما فيها من مصاعب، وسعيا وراء خلق نظام صحي عصري ملائم للفرد والأسرة، غير أن تطورات بعينها ما زالت تبرز بين الحين والآخر بشكل قد يهدد ما كان يرمي له النظام في الأصل، وهو ما شبهه البعض بوضع العربة قبل الحصان. ففي هذا الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد لشكل من التباطؤ، لا يبدو المجتمع مستعدا لتقبل أنماط تغيير جذري وكبير، مثل تنفيذ نظام ساعات العمل الأسبوعية المرن الذي يهدف لتحسين البيئة الاقتصادية في كوريا. هكذا فإن الأمر ليس سهلا. ولكن لا بد من أي يعي الجميع أن الهدف النهائي المطلوب هو إصلاح ظروف العمل في البلاد وتحسين نوعية الحياة الاجتماعية.





كوريا تحتل المركز الثاني في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد المكسيك من حيث طول ساعات العمل الأسبوعية، وهي معروفة عالميا بأن لديها متوسط ساعات عمل يفوق الكثير من الدول الأخرى، ولذلك فإن تطبيق هذا النظام الجديد يستحق المحاولة رغم كل ما يواجهه من مصاعب.