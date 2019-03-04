سيول وواشنطن تتفقان على وقف مناوراتهما العسكرية المشتركة

ⓒYONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على وقف مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة "الحل الأساسي" و"فرخ النسر" اعتبارا من هذا العام.

وبهذا تم وقف أو تأجيل المناورات العسكرية السنوية المشتركة الثلاث الرئيسية بين البلدين، لأن السلطات العسكرية الكورية والأمريكية قد قررت أيضا في شهر أغسطس من العام الماضي تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي حارس الحرية" إلى أجل غير مسمى.

وقد أكد الجانبان أن قرار وقف المناورات العسكرية المشتركة يأتي دعما للجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق النزع الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وتخفيف حدة التوتر العسكري فيها، والحفاظ على قوة دفع الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ رغم انتهاء قمة هانوي الثانية بالفشل.

الجدير بالذكر أن مناورات "الحل الأساسي" هي مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تهدف إلى اختبار استعداد البلدين للدفاع المشترك، وتقام باستخدام نظام محاكاة دون مشاركة فعلية بواسطة الجنود.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق تغيير تسمية تدريبات "الحل الأساسي" لتصبح "تدريبات التحالف".أما تدريبات "فرخ النسر" فهي مناورات مشتركة تقام بمشاركة جنود البلدين والمعدات العسكرية بالتزامن مع تدريبات "الحل الأساسي"، ويستمر انعقادها لمدة شهر آخر بعد انتهاء تدريبات "الحل الأساسي".

وعادة، يتم نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية خلال تدريبات "فرخ النسر"، بما في ذلك ناقلة طائرات تعمل بالوقود النووي، وقاذفة قنابل استراتيجية.

وسيتم حذف تسمية هذه التدريبات وتصغير حجمها ليكون على مستوى كتيبة أو أقل، بحيث يتم إجراؤها على مدار العام.

وكانت التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي حارس الحرية" التي تم تأجيلها في شهر أغسطس من العام الماضي، تُقام بمشاركة الهيئات الحكومية والحكومات الإقليمية والشركات استعدادا لتعرض البلاد لحالات طوارئ على المستوى الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بأنواعها المختلفة، بما في ذلك التدريبات الجوية المشتركة، والتدريبات المشتركة بين قوات المارينز.وتستهدف كل هذه المناورات العسكرية المشتركة تجنب وقوع حرب أخرى في شبه الجزيرة الكورية، تحت قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة.