تنظيم فعالية شد الحبل في ساحة كوانغ هوا مون لعام 2019

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من المتوقع إقامة فعالية "شد الحبل" في ساحة "كوانغ هوا مون" الواقعة وسط العاصمة سيول هذ العام بعد أن ظلت تقام في منطقة يونغ سان بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ بمناسبة يوم حركة الاستقلال الكوري الذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام.

وسوف يشرف على تنظيم الفعالية ثمانية أجهزة، بما فيها المعهد الوطني لأبحاث علم الجمال، والاتحاد الكوري الوطنية للمسرح، والاتحاد الكوري الوطني للرقص. وفي يوم الاثنين الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من يوم الفعالية، وصلت كمية كبيرة من قش الأرز باستخدام اثنتي عشرة عربة شحن تستوعب خمسة أطنان، وألف حبل من حبال القش، إلى ساحة "تشونغ كيه" في سيول. وبهذا القش والحبال، صنع مائتا شخص حبلين ضخمين يرمزان إلى التوحيد الوطني والحياة والسلام، وذلك على مدار يومين، حيث سيقام سباق شد الحبل بمشاركة حوالي عشرة آلاف شخص في شارع "سيه جونغ" الكبير الواقع بين ساحة كوانغ هوا مون وساحة البلدية بدءا من الساعة الواحدة من بعد ظهر الغد الجمعة الموافق للأول من مارس.

ويهدف منظمو تلك الفعالية من خلال صنع الحبلين الضخمين إلى الإعراب عن الأمل الكبير في تحقيق الوفاق والسلام في شبه الجزيرة الكورية. وخلال ففترة صنع الحبلين، أقيمت مختلف الأحداث الثقافية المثيرة والممتعة في ساحة تشونغ كيه.