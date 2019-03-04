يو كوان سون أول من يتبادر للأذهان في ذكرى حركة الاستقلال

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تبين أن المناضلة "يو كوان سون" تتبادر إلى أذهان الكوريين أولا عندما يفكرون في حركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس. كما وقع الاختيار على المناضل الكبير "كيم كو" كأهم رموز الحكومة الكورية المؤقتة في فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك في إحصائية أجرتها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية على 1004 من المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 19 عاما في مختلف أنحاء البلاد خلال الثمانية أيام الأولى من شهر فبراير. وحول أكثر الكلمات أو الصور التي تتبادر إلى الأذهان بخصوص حركة الأول من مارس، اختار 44% منهم المناضلة "يو كوان سون". كما اختار 14% منهم عبارة "يحيا الاستقلال الكوري"، واختار 10% منهم عبارة "الاستقلال والتحرير".

وحول أكثر الكلمات أو الصور التي تتبادر إلى أذهانهم بخصوص الحكومة الكورية المؤقتة، أجاب 31% منهم بالمناضل "كيم كو" بينما أجاب 11% منهم بشانغهاي. وأجاب 3% منهم بالرئيس الكوري الأول "لي سُنغ مان". أما عن أهم الموضوعات الرئيسية في روح حركة الأول من مارس، فقد اختار 43% منهم "السيادة والاستقلال"، واختار 24% منهم "الوفاء للوطن والشعب".

وبخصوص طرق نقل روح الحركة، أجاب 30% منهم بـ"التخلص من آثار المؤيدين للاستعمار الياباني"، وأجاب 26% منهم بـ"تعزيز محتوى الحركة في كتب التاريخ المدرسية". ويعتقد 8 من بين كل 10 مواطنين أي 80% منهم أنه لم يتم تصفية آثار المؤيدين للاستعمار الياباني بعد. ولم تبلغ نسبة الإجابة بإتمام تصفية الآثار إلا ستة عشر بالمائة. وحول الأسباب في ذلك أجاب 48% منهم بسبب وجود الكثير من السياسيين وكبار الموظفين الحكوميين وأصحاب الشركات الكبيرة من بين أحفاد المؤيدين للاستعمار الياباني. وحول سؤال عن مدى المشاعر الإيجابية حول اليابان، قال 69% منهم إنهم لا يحملون مشاعر إيجابية، بينما قال 19% منهم فقط إنهم يحملون مشاعر إيجابية.