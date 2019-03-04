المسلسل الدرامي مستر صن شاين وفرقة بي تي إس في الصدارة لعام 2019





اتضح أن 5% من عشاق ظاهرة الموجة الثقافية الكورية "هاليو" اختاروا المسلسل الدرامي "مستر صن شاين" كأفضل مسلسل كوري، كما اتضح أيضا أن 10% منهم اختاروا فرقة "بي تي إس" كأفضل فرقة غنائية كورية. جاء ذلك في إحصائية أجراها المعهد الكوري لتعزيز التبادلات الثقافية الدولية على 7500 شخص في 16 دولة للتعرف على الوضع الحالي لموجة هاليو في عام 2019. وطبقا لهذه الإحصائية، اختار 5% منهم المسلسل الدرامي "مستر صن شاين"، بينما اختار 4% منهم مسلسل "أحفاد الشمس" و3% منهم المسلسل "الشبح" كأكثر المسلسلات الدرامية الكورية المفضلة.

وحول الأفلام الكورية المفضلة اختار 8% منهم الفيلم "قطار إلى بوسان" و6% منهم فيلم "أذهب الآن من أجل اللقاء"، و5% منهم فيلم "مع الآلهة ". وحول أكثر المطربين المحبوبين، اختار 10% منهم فرقة "بي تي إس"، و7% منهم الفنان "ساي"، و4% منهم فرقة "بلاك بينك". كما اختار 3% منهم فرقة بيك بينغ بينما اختار 2% منهم فرقة إكسو. وحول أفضل الممثلين أجاب 9% منهم بالممثل "لي مين هو" و3% منهم الممثلة "سونغ هيه كيو" و2% منهم كلا من الممثلي "كونغ يو و"سونغ جون كي". وقال مسؤول في المعهد الكوري إن ارتفاع شعبية أغاني الكي بوب في جميع أنحاء العالم وتعزيز منصات خدمة التلفيزيون عبر الانترنت وانخفاض المشاعر المناوئة لكوريا في ظل تخفيف التوتر السياسي والدبلوماسي ساهم كثيرا في زيادة استهلاك موجة هاليو.

وحول أكثر الصور التي تتبادر إلى أذهانهم عندما يفكرون في كوريا، اختار 17% منهم أغاني الكي بوب، واختار 10% منهم الأطعمة الكورية، و7% منهم صناعة تكنولوجيا المعلومات، و6% المسلسلات الدرامية، و5% صناعة التجميل. كما زادت المشاعر الإيجابية نحو المحتويات الثقافية الكورية، وزاد استهلاكها أيضا. وكانت إندونسيا أكثر الدول التي تستهلك المحتويات الثقافية الكورية من بين 16 دولة خاضعة للإحصائية. وانخفضت نسبة المشاعر السلبية إزاء موجة هاليو بثلاث نقاط مئوية بالمقارنة مع العام السابق لتبلغ 28%، كما انخفضت نسبة المشاعر السلبية إزاء الموجة في الصين انخفاضا كبيرا من 49% في العام الماضي إلى 26% هذا العام. أما عن أسباب المشاعر السلبية، فقد أجاب 27% منهم بالتركيز المفرط على الأغراض التجارية.