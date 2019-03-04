عدد ساعات العمل في كوريا الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي

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بلغ معدل ساعات العمل للموظف الكوري 1967 ساعة في العام الماضي. ورغم انخفاض المعدل بالمقارنة مع العام الأسبق، إلا أنه لا يزال مرتفعا من بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. جاء ذك في تقرير أعدته وزارة العمل الكورية مؤخرا بعنوان "بحث القوى العاملة في الشركات في شهر يناير من عام ألفين وتسعة عشر" . وبلغ المعدل السنوي لساعات العمل ألفا وتسعمائة وسبعا وستين ساعة في هذا العام بانخفاض تسعٍ وعشرين ساعة بالمقارنة مع العام السابق.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط ساعات العمل للعاملين في الشركات التي يعمل فيها موظف دائم واحد وأكثر ظل ينخفض باستمرار بما بين واحد واثنين بالمائة سنويا منذ عام 2016. كما بلغ معدل ساعات العمل لنصيب الفرد الواحد من العمال في الشركات التي يعمل فيها خمسة عاملين دائمين أو أكثر الفا وتسعمائة وستا وثمانين ساعة في العام الماضي بعد أن كان بلغ 2014 ساعة في العام الماضي.