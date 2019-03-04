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حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.. واليوم سنتعرف على شركة "إي إس إي ESE" التي تعمل في مجال المعلومات والاتصالات، والمتخصصة في تقديم حلول مرتبطة بالمدن الذكية في كوريا. وعنها يحدثنا مديرها التنفيذي "بارك كيونغ شيك".





تأسست شركتنا في عام 1998، وقد بدأت كشركة عاملة في مجال تطوير برامج الكمبيوتر ذات الصلة بالتصميم الآلي والهندسة الإنشائية. مع انتشار ظاهرة تطوير المدن الذكية في كوريا، شاركنا في تنفيذ مشروع خاص بتشييد مدينة ذكية في "هوا صونغ"، وهي أول خطة عالمية خاصة لتشييد مدن ذكية، كما شاركنا في عدة مشروعات حكومية خاصة ببناء مدن ذكية من بينها مدينة تابعة لوزارة الأراضي والبنية التحتية.





يتم تشييد المدينة الذكية من خلال استعمال تقنيات المعلومات والاتصالات، بحيث يتم دمج الجوانب المدنية الإنشائية والجوانب الصناعية الأخرى مع تكنولوجيا المعلومات، بحيث يصبح من الممكن التحكم في مختلف احتياجات المدينة بشكل سهل وفعال. وفي هذا السياق، تعمل شركة "إي إس إي" على توفير الحلول اللازمة لإدارة وتشغيل المدن الذكية.





المدير "باك":

ظللت أقرأ خمس صحف يومية رئيسية على مدار 40 عاما منذ أن انتهيت من الخدمة العسكرية. وكخريج من كلية العلوم الهندسية كانت لي اهتمامات كثيرة بكل المعلومات الهندسية المتنوعة وخاصة تلك المتعلقة بالاتصالات والمعلومات. توصلت لقناعة منذ ذلك الوقت بأهمية المدن الذكية التي رأيت أنها ستكون من أساسيات المستقبل، والتي ستعتمد على الذكاء الصناعي وتقنيات المعلومات. كان ذلك من بين دوافعي الأساسية لتأسيس هذه الشركة، وهو ما ظللت أركز على تطويره خلال عقدين من الزمان.





بدأ السيد "بارك كيونغ شيك" عمله بعد تخرجه كمصمم ومهندس إنشائي. وكمتخصص في الهندسة الإنشائية وتصميم البنيات التحتية، كان على ثقة بنجاحه في العمل في المجال الذي اختاره والذي كان يرى فيه مستقبله ومستقبل العالم، خاصة عند ربط تقنيات المعلومات والاتصالات، باعتبارها تقنية جديدة، بتقنية تصميم المدن وهي تقنية قديمة. ومن أجل ذلك، أنشأ شركته وفق المفهوم الذي كان يؤمن به. ومنذ أواخر فترة التسعينيات من القرن الماضي، بدأت الشركة في تطوير البرامج اللازمة لوضع منظومة كومبيوتر خاصة بالنظم المدنية والمرافق العامة، بما في ذلك محطات السكك الحديدية، والمواصلات العمومية، والموانئ وشبكات الطرق والموارد المائية وغيرها. وكانت المدن الذكية في ذلك الوقت مجرد حلم. ولتنفيذ هذا الحلم بشكل واقعي، استأجرت الشركة عددا من الباحثين والفنيين لإجراء اختبارات وتجارب يومية. وبعد أن توفرت لديها خبرات وتصورات عملية لكيفية تحويل حلم المدينة الذكية إلى واقع، تمكنت الشركة من توقيع عقد للمشاركة في تنفيذ مشروع المدينة الذكية في "هوا صونغ" في عام 2006. وكانت تلك بداية للمشاركة في مشروعات عديدة لاحقة.





© ESE

المدير "باك":

في الماضي، كان يتم تطبيق الأنظمة بشكل متتالٍ، لكن نظامنا الذي يعتمد على حل يسمى "رينو Rino" يتعامل مع نوع مختلف من المعلومات بما فيها وقوع الحوادث ومواقع الناس والصور الملتقطة بواسطة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، مما يساعد الجهات الشرطية والأمنية والطبية في عمليات الإنقاذ والإسعاف واتخاذ القرارات المطلوبة في الوقت المناسب. تقاسم المعلومات هو الوصفة الجوهرية لهذا البرنامج اللازم للإدارة الذكية، وهو يوفر حلولا مناسبة لمختلف المشاكل الحضرية والمدنية بشكل فعال.





يمكن لنظام "رينو" أداء الكثير من المهام الذكية، التي توفر الوقت والجهد، مثل تمييز السيارات غير المستعملة، والسيارات التي لم تقم بدفع غرامات، وغير ذلك، ثم إرسال هذه المعلومات للجهات ذات الصلة. وقد برز برنامج "رينو" للتحكم الذكي لأول مرة في العالم خلال دورة بيونغ تشانغ الأولمبية الشتوية في عام 2018.





المدير "باك":

دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية الشتوية شارك فيها رياضيون ومسؤولون من 95 دولة حول العالم، كما جذبت حوالي 15 ألف سائح من داخل وخارج كوريا. من أجل الإدارة والجيدة لكل الفعاليات المتصلة بالدورة، تم الاتفاق على تنفيذ نظام "رينو" باعتباره الأفضل والأنسب. وقد تم اختيار ذلك البرنامج للتنفيذ في سبعة مراكز للتحكم، بما فيها المركز الأولمبي الرئيسي، ومركز النقل، ووكالة الشرطة المركزية، وبلدية مدينة بيونغ تشانغ. وقد نجح البرنامج في الإدارة الفعالة والآمنة وكل ما يتعلق بحركة المرور والشؤون الأمنية ومكافحة الجرائم.





وبعد تجربة برنامج التحكم الذكي "رينو" في دورة بيونغ تشانغ الأولمبية الشتوية، انتشر البرنامج في عدة دول حول العالم.





المدير "باك":

ظللنا نسعى بقوة لنشر وترويج المشروعات الخاصة بالمدن الذكية في العديد من المدن المحلية والهيئات والمرافق الحكومية على مدى العشرين عاما الماضية. قمنا كذلك بأنشطة ترويجية في هذا الشأن شملت 138 شركة مختلفة حول العالم كانت قد أبدت اهتماما بهذه التقنيات. وقد نجحنا بالفعل في بناء جسور للثقة مع أغلب تلك الشركات، ونحن الآن نتلمس طريقنا نحو عدة مناطق حول العالم، من بينها الصين ومنطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا.





بدأت الشركة تصدير نظامها إلى الفلبين في عام 2015، كما وقعت على عقد للمشاركة في مشروع تابع للحكومة الصينية خاص بالمدن الذكية، وهي حاليا تتوسع وتنتشر عالميا بشكل مستمر ومضطرد. فبناء المدن الذكية يبرز الآن كمشروع عالمي استراتيجي وكاستثمار دولي ناجح، ويتوقع له الخبراء والمتخصصون سوقا تبلغ حوالي مائة مليار دولار خلال العام الجاري وحده. ولذلك فإنه من المتوقع أيضا أن تفوز هذه الشركة الكورية "إي إس إي" بنصيب كبير من هذه السوق، لأنها تمتلك التجربة والخبرة والتقنيات اللازمة، إلى جانب التصميم والإرادة لمواجهة كل التحديات المتعلقة بمشروعات المدن الذكية.