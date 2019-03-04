إجراءات طارئة للحد من الغبار الناعم لليوم الخامس على التوالي

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قررت الحكومة الكورية اليوم الثلاثاء الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الطارئة للحد من الغبار الناعم في منطقة العاصمة سيول وأجزاء أخرى من البلاد، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ إجراءات طارئة للحد من الغبار الناعم لخمسة أيام متتالية منذ دخول القانون الخاص بتخفيض وإدارة الغبار الناعم حيز التنفيذ يوم الخامس عشر من شهر فبراير هذا العام.

فبموجب هذا القانون، يتم اتخاذ تلك الإجراءات الطارئة إذا استمر حدوث الغبار الناعم المكثف خلال فترة معينة، وتجاوز كثافته 50 مايكروغراما في المتر المكعب. وقد تجاوزت الكثافة المتوقعة لليوم التالي 75 مايكروغراما في المتر المكعب.

وينص القانون على أن يتم تصنيف السيارات إلى خمس درجات حسب نوع الوقود الذي تعمل به، وعمرها، ومدى انبعاث المواد الملوثة منها، بما في ذلك الغبار الناعم وأكسيد النيتروجين.

ويتم حظر سير السيارات القديمة في الدرجة الخامسة التي ينبعث منها كمية كبيرة من الغازات الملوثة في حالة اتخاذ الإجراءات الطارئة للحد من الغبار الناعم.

كما يتم أيضا إغلاق جميع مواقف السيارات من أجل توجيه سائقي السيارات إلى تجنب القيادة عند زيادة كثافة الغبار الناعم.

إلى جانب هذا، ينص القانون على أن يتم تقليل أعمال البناء في مواقع الإنشاءات العامة والخاصة، وأن يتم تقليل وقت تشغيل المرافق العامة والخاصة التي تفرغ ملوثات هوائية، مثل محطات الحرارة والطاقة المركبة ومرافق استعادة الموارد، ومراكز معالجة مياه الصرف.

الجدير بالذكر أن الغبار الناعم هو جزيئات دقيقة وصغيرة يقل قطرها عن 10 ميكروملليمتر، ويتم تصنيف الجزيئات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكروملليمتر كغبار ناعم جدا.

وعادة يحدث الغبار الناعم نتيجة لحرق الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والنفط، وهو ما يعنى أن المصدر الرئيسي للغبار الناعم هو السيارات والمصانع.

بالإضافة إلى ذلك، يرجع السبب في زيادة كثافة الغبار الناعم في كوريا الجنوبية أيضا إلى الملوثات الهوائية القادمة من الصين.

وتبلغ نسبة الملوثات الهوائية من الغبار الناعم الذي يجتاح كوريا الجنوبية 58.3%، بما في ذلك النترات والسلفات، وتدخل هذه المواد السامة إلى الجسم البشري في أثناء عملية التنفس، حيث يمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي وانسداد أوعية القلب والجلطة الدماغية والسرطان.