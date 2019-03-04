انضمام عدد من أعضاء الفرق الشبابية الكورية إلى الخدمة العسكرية في مارس

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انضم عدد من أعضاء الفرق الشبابية الكورية إلى الخدمة العسكرية يوم الرابع من شهر مارس الجاري، بمن فيهم "كي" عضو فرقة "شايني"، و"جونغ جين أون" عضو فرقة "تو إيه إم"، و"إين" عضو فرقة "فيكس".

وسيخضع أعضاء الفرق الثلاث لتدريبات عسكرية أساسية تمتد لثمانية أسابيع قبل تنفيذ مهامهم الفعلية كجزء من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقد قام هؤلاء بإصدار ألبومات جديدة وتنظيم حفلات غنائية خاصة وإجراء لقاءات مع معجبيهم قبل الانضمام إلى الخدمة العسكرية.