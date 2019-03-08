الأستاذ سو كيونغ دوك والممثلة الشهيرة سونغ هي كيو يتعاونان في التبرع بلافتة باللغة الكورية لقاعة المناضل إي جون بهولندا

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اكتشف الأستاذ "سو كيونغ دوك" المتخصص في الترويج لكوريا حول العالم أن عددا من الأماكن التراثية الخاصة بحركة الاستقلال عن حكم الاستعمار الياباني خارج البلاد لا يوجد عليها لافتات مكتوبة باللغة الكورية. ولو كان يوجد مثل تلك اللافتات فهي قديمة جدا وتحتاج للتغيير، وبالتالي خطط الأستاذ "سو" بالتعاون مع الممثلة الشهيرة"يونغ هي كيو" للتبرع بلافتة خشبية ولوحة دليل برونزية مكتوبة باللغة الكورية لقاعة المناضل "إي جون" التذكارية في لاهاي بهولندا.

وتعتبر قاعة "إي جون" التذكارية هي القاعة الوحيدة من بين أماكن حركة الاستقلال ضد اليابان التي تقع في الخارج. حيث تم ترميم بيت قديم بني في عام 1620 في لاهاي، وافتتحت هذه القاعة في الخامس من أغسطس من عام 1995 مدعومة باتحاد الاقتصاديين الكوريين، ووزارة الوطنيين وشؤون قدامى المحاربين.

ومن الجدير بالذكر أن الممثلة "سونغ" قد سبق لها التعاون مع الأستاذ "سو" في عام 2013 بتنفيذ تمثال ضخم مصنوع من البرونز إلى قاعة "إي جون" التذكارية، وهو يعبر عن المبعوثين الخاصين الثلاثة الذين تم إرسالهم إلى لاهاي. كما خطط الأستاذ "سو" لعمل دليل إرشادي يحتوي على تاريخ حركة الاستقلال الكوري، وتبرعت الممثلة "سو" بكل الأموال المطلوبة لإنتاجه ابتداء من عام 2012، وتم نشره في عدة أماكن تراثية متعلقة بحركة الاستقلال الكوري.