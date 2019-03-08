الجوارب التقليدية الكورية الأكثر رواجًا بين السياح اليابانيين

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أظهرت نتيجة استطلاع أجرته مؤسسة السياحة الكورية على السياح اليابانيين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك من الأول إلى الخامس عشر من فبراير بشأن المنتجات الأكثر شعبية ورواجًا في الأسواق الشعبية في كوريا، أن الجورب التقليدي : "بوس ون" وهو نوع من الجوارب التقليدية التي كان يرتديها الناس مع الثياب التقليدية، ولكن الآن ترتديها المسنات في كوريا في الأغلب. لكنها في اليابان تحظى بشعبية بغض النظر عن الفئات العمرية للمستهلكين؛ لأنها تدفئ رغم أنها رخيصة، كما أن تصميماتها وألوانها أيضا متنوعة جدا! وبالتالي يعتقد السياح اليابانيون أنها مناسبة كهدايا لأصدقائهم وزملائهم.

وجاءت في المركز الثاني الجوارب العادية، لأن تصميمات الجوارب الكورية متنوعة وأسعارها أرخص من اليابان، ولا تحتل مكانا كبيرا، وبالتالي يمكن أن توضع في الحقيبة بسهولة ودون خوف من زيادة وزن الأمتعة. وتلتها التوابل التي يمكن أن توضع في أي طبق من الأطباق الكورية، ويمكن استخدامها عندما يريد أن يشعر أي ياباني بمذاق كوري في منزله في اليابان.