حلول فصل الربيع بفارق ١١ يومًا عن العام الماضي

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مع بدء العام الدراسي في المدارس والجامعات في كوريا بدأ فصل الربيع في سيول في هذا العام يوم الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، وهو ما يعد أسرع من العام الماضي بحوالي أحد عشر يوما. ومن المتوقع أن تتفتح زهور الربيع في هذا العام بشكل مبكر أكثر من العام الماضي بحوالي ثلاثة إلى خمسة أيام. كما ستتفتح زهور الفورسيتيا في جزيرة جيجو يوم الحادي عشر من مارس الجاري، وفي المناطق الجنوبية من الثاني عشر إلى الثالث والعشرين من مارس، أما في المناطق الوسطى التي تشمل سيول، فسيكون ذلك من الثاني والعشرين إلى الحادي والثلاثين من مارس.