عقد مباحثات القمة بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة في البيت الأزرق

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قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة رسمية لكوريا، مما أثار اهتماما هائلا لدى المواطنين الكوريين. وبهذه المناسبة، أعلنت بلدية سيول أنه تم إبرام اتفاقية بشأن مشاركة النماذج السياسية المتعلقة بإعادة تدوير المخلفات بين كوريا والإمارات في إطار فعاليات تلك القمة، وستشارك بلدية سيول من خلالها بسياساتها في مجال إعادة تدوير المخلفات وتجارب بناء بلازا سيول لإعادة التدوير للأفضل بشكل خاص مع الجانب الإماراتي.

جاءت هذه الاتفاقية بناء على اقتراح من جانب حكومة الإمارات التي وجدت بلازا سيول لإعادة التدوير للأفضل نموذجا ممتازا، حيث قام وفد إماراتي ترأسه وزير التغير المناخي والبيئة بزيارة تفقدية لمرافق وبرامج في بلازا سيول في أكتوبر الماضي، ثم طلب من وزارة الخارجية مشاركة المعارف والخبرات الموجودة لدى بلدية سيول.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم افتتاح بلازا سيول لإعادة التدوير للأفضل في شهر سبتمبر عام 2017 كأول مكان متكامل في العالم يتم فيه جميع مراحل صناعة التدوير للأفضل. حيث يتم فيه يتم إجراء كل مراحل صناعة التدوير للأفضل بدءا من مرحلة التبرع بالموارد وجمعها ووصولا إلى مرحلة تحويلها وإنتاجها كمنتج جديد، ثم بيعها بشكل متكامل. وقد تم منذ افتتاحها إعادة تدوير خمسة آلاف ومائتي طن سنويا من الموارد التي تشمل الملابس والمستلزمات اليومية. وفي كل يوم سبت، تفتتح سوق لبيع المستلزمات اليومية المصنوعة من المواد المستخدمة أو المواد القابلة للاستخدام المستدام، وبلغ عدد زوارها مائة وستة وأربعين ألف شخص. من بينهم ستة وعشرون ألفا حصلوا على تعليم وتجربة متعلقة بتدوير الموارد والبيئة.

وتشهد بلازا سيول لإعادة التدوير للأفضل إقبالا متزايدا من داخل كوريا وخارجها للاستفادة منها كنموذج مثالي. فمثلا على مستوى الوطن، زارها مسؤولون من مقاطعة "كيونغ كي" وجزيرة جيجو ومدينة سو تشون من أجل بناء مركز إقليمي التدوير للأفضل.

وعلى مستوى العالم، زارتها وفود من تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين من أجل حل قضية النفايات الآخذة في التزايد السريع، وتشجيع مشاركة المواطنين في الجهود المبذولة من أجل حلها.

وفي إطار معاهدة العمل بين بلدية سيول ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، تخطط بلازا سيول لإعادة التدوير للأفضل لتعزيز التعاون مع الوكالات الحكومية في خارج البلاد. كما أنه من المتوقع أن تقيم بلازا سيول مهرجانا دوليا لإعادة التدوير للأفضل في سيول في سبتمبر القادم لتظهر من خلاله منتجات وخدمات متعلقة بإعادة تدويرا الموارد تقدمها الشركات في داخل كوريا وخارجها.