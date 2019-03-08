نشر قائمة بوجبات الطعام الخاصة بمطاعم الجامعات الكورية لعام ٢٠١٩

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تم نشر قائمة بوجبات الطعام في مطاعم الجامعات الكورية في الآونة الأخيرة. حيث جاء مطعم جامعة "دونغ كوك" في المركز السادس، وهو مطعم مفتوح متخصص في تقديم أطعمة المعابد البوذية، حيث يتم تجهيز حوالي تسعة أنواع من الأطباق الجانبية بالإضافة إلى الحساء والشاي، وتكلفة الوجبة سبعة دولارات تقريبا. ومن بين الأطباق الجانبية: لحم مصنوع من الفول. شكله مثل اللحم ومذاقه أيضا، لكنه بالفعل مصنوع من الفول.

ومطعم الجامعة الذي جاء في المركز الخامس هو مطعم جامعة سيول الوطنية، حيث تباع شريحة سلمون مشوي بسعر أربعة دولارات فقط. بالإضافة إلى مطعم جامعة "هان يانغ" الذي يعرض أطباق من الطعام الحلال، حيث تعتبر جامعة "هان يانغ" أول جامعة كورية تقدم وجبات حلال ضمن قائمة الوجبات في مطعمها. وبعدها أدخلت جامعة "سيه جونغ"، و"إي هوا" للبنات و"كيونغ هي" و"سيول"، وجبات الطعام الحلال في مطاعمها بالتزامن مع انتشار حقيقة أن المنتجات الحلال المعتمدة تٌنتج وفقا لمعايير صارمة، ومراحل توزيعها تتم بشفافية.