تراخيص جديدة لـ3 شركات طيران منخفضة الأسعار

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أصدرت السلطات الكورية تراخيص للنقل الجوي الدولي لثلاث شركات طيران جديدة منخفضة الأسعار. بهذا زاد عدد شركات الطيران الكورية ليبلغ 12 شركة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زياد التنافس بين شركات الطيران المحلية مما سيصب في صالح المستهلكين. لكن بعض المراقبين أعربوا عن القلق من تعرض شركات الطيران منخفضة الأسعار القائمة لصعوبات في الإدارة إلى جانب مشكلة التوظيف، حيث إن صناعة الطيران المحلية قد وصلت إلى حالة التشبع.

وشركات الطيران الثلاث الجديدة هي: "فلاي كانغ وون" و"إيرو كيه" و"إير بريميا". وستتخذ شركة "فلاي كانغ وون" من مطار "يانغ يانغ" الدولي مركزا لها، بينما ستتخذ شركة "إيرو كيه" من مطار "تشونغ جو" الدولي مركزا لها، أما "إير بريميا" فستتخذ من مطار إنتشون الدولي مركزا لها، حيث إنها تستهدف تشغيل رحلات متوسطة وطويلة المدى، بينما يتوقع أن تسهم الشركتان الأولى والثانية في تفعيل مركزيهما في المستقبل.

ويرى الخبراء أن إصدار هذه التراخيص يمثل انفتاحا في صناعة الطيران في الواقع. ومن جانبها صرحت وزارة الأراضي والنقل بأن ذلك الإجراء سيسهم في إصلاح سوق الطيران إلى جانب تشجيع المنافسة، وهو ما يعني وضع أولوية لتعزيز القوة التنافسية لصناعة الطيران وزيادة مصلحة المستهلكين.

وفي الواقع، كان هناك قلق من كثرة شركات الطيران أكثر مما ينبغي بالمقارنة مع عدد السكان، إلا أن الحكومة لم توافق على هذا القلق وقالت إن السبب في سوء إدارة شركات الطيران القائمة يرجع إلى سياسة الإفراط في حماية العارضين، ولهذا ينبغي تفعيل المنافسة من خلال فتح الأبواب، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الخدمات وانخفاض الأسعار.

ولكن لا يزال القلق موجودا، حيث يرى البعض أن سوق الطيران المحلية تواجه حالة تشبع، وفي هذه الحالة يمكن للتنافس أن يعرض شركات الطيران لأزمة إدارية.

أيضا يشير البعض إلى وجود أزمة تتمثل في نقص عدد الطيارين والميكانيكيين، حيث ينتقل عدد من الطيارين المحليين إلى شركات الطيران الأخرى التي تعرض رواتب أعلى وخدمات رفاهية أفضل.

ولهذا فهناك قلق أيضا من سحب القوى العاملة من الشركات الأخرى إذا ظهرت شركات الطيران الجديدة الثلاث دفعة واحدة.

وردا على ذلك، قالت الحكومة إن مسألة نقص القوى العاملة تعتبر طبيعية، حيث إنها ناتجة عن زيادة الطلب على الرحلات الجوية، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات لحل هذه المشكلة.